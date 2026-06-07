V-League 2025-2026: Becamex TPHCM thắng vẫn rớt hạng đầy tiếc nuối

Vòng đấu hạ màn V-League 2025-2026 chứng kiến kịch bản nghiệt ngã khi đội chủ nhà Becamex TPHCM giành chiến thắng 3-1 trước HAGL nhưng vẫn không tránh khỏi suất xuống hạng trực tiếp.

Becamex TPHCM chính thức rớt hạng sau khi V-League 2025-2026 khép lại. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trước giờ bóng lăn đồng loạt vào tối 7-6, cuộc đua trụ hạng diễn ra vô cùng căng thẳng với Becamex TPHCM, PVF-CAND và Đà Nẵng cùng sở hữu 21 điểm. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ đứng cuối bảng do thua thành tích đối đầu trước hai đối thủ cạnh tranh. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh không còn nắm quyền tự quyết số phận của mình.



Dù vậy, Becamex TPHCM nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ngay phút thứ 4, Bùi Vĩ Hào thoát xuống bên cánh phải trước khi tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Becamex TPHCM thắp lên hy vọng trụ hạng, nhưng những diễn biến trên các sân đấu khác nhanh chóng tạo áp lực lớn khi cả Đà Nẵng lẫn PVF-CAND đều có bàn thắng dẫn trước.

Niềm vui của Bùi Vĩ Hào khi ghi bàn thắng mở điểm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sức ép tâm lý phần nào ảnh hưởng đến đội chủ nhà. Phút 39, Trần Gia Bảo tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Đây cũng là dấu ấn đáng kể cuối cùng của đội bóng phố Núi trong trận đấu này khi họ không tạo thêm được nhiều cơ hội nguy hiểm trong thời gian còn lại.

Bước sang hiệp hai, Becamex TPHCM dồn toàn lực cho mặt trận tấn công với hy vọng hoàn thành nhiệm vụ của mình và chờ đợi điều kỳ diệu từ các sân đấu khác. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 60 khi Nguyễn Trần Việt Cường tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Cuối trận, ngoại binh Oduenyi trực tiếp điền tên lên bảng điểm, khép lại chiến thắng 3-1 cho Becamex TPHCM. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không thể khỏa lấp nỗi thất vọng khi các kết quả bất lợi vẫn xuất hiện. Cả PVF-CAND và Đà Nẵng đều giành chiến thắng trong các trận đấu cùng giờ. Kết thúc mùa giải, cả ba đội cùng có 24 điểm nhưng Becamex TPHCM vẫn xếp cuối bảng do kém thành tích đối đầu.

Các cầu thủ Becamex TPHCM thi đấu đầy nỗ lực ở ngày hạ màn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Đỗ Anh Đức vang lên cũng là lúc nỗi buồn bao trùm sân Bình Dương. Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Becamex TPHCM không giấu được sự thất vọng khi đội bóng phải nói lời chia tay V-League sau một mùa giải đầy nỗ lực. Dẫu vậy, nhiều cổ động viên vẫn ở lại khán đài để động viên toàn đội, gửi gắm niềm tin rằng CLB sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng chính thức trụ hạng thành công. Trong khi đó, PVF-CAND khép lại mùa giải ở vị trí áp chót và sẽ bước vào trận play-off gặp Bắc Ninh ngày 12-6 để tranh suất tham dự V-League mùa giải tiếp theo.

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HỮU THÀNH