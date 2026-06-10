Người cũ luyến tiếc về Becamex TPHCM

Dù đã mấy ngày trôi qua, những tiếc nuối, đau đáu với lại Becamex TPHCM - Tượng đài một thời của V-League nay phải xuống chơi ở giải hạng Nhất vẫn khiến nhiều CĐV và người trong cuộc ngậm ngùi, giữa thông tin đội bóng sẽ làm lại, tiếp tục thi đấu mùa sau. Những cựu cầu thủ từng chơi cho đội bóng cũng lần lượt chia sẻ...

Becamex TPHCM xuống hạng khiến những người cũ tiếc nuối

Ở trên tài khoản Facebook của mình, Cựu tuyển thủ - HLV Vũ Như Thành viết khá là cảm động (thu hút 2,4k like): “Tối muộn xong việc, trên đường về mở xem tin tức thấy Becamex TPHCM xuống hạng tự nhiên thấy buồn hụt hẫng như mất mát một cái gì đó…”.

“Một thời ở Becamex giữ vị trí thứ 2 V-League cũng là thất bại những trận đấu với Gạch - Gỗ SHB Đà Nẵng, mà khán đài không đủ chỗ cho khán giả ngồi xem. Đội bóng từng vào tới Bán kết của Giải châu Á với tham vọng cạnh tranh với các CLB hàng đầu châu lục!”.

“Suốt 5 năm trời gắn bó với CLB, cùng bao nhiêu khó khăn thử thách tình cảm với đội bóng. Vẫn luôn mong muốn đội bóng mạnh mẽ sớm quay lại đúng chỗ đứng của mình”.

“Bóng đá cũng như cuộc sống có lúc thăng lúc trầm hy vọng đây cũng là cơ hội để đội bóng tái thiết mạnh mẽ và sớm quay lại với vòng quay khắc nghiệt của cuộc chơi. Trân trọng và biết ơn Becamex….”, Thành kếu có những lời trải lòng đầy tình nghĩa và xúc động.

Trong khi đó, Cựu tuyển thủ Bùi Tấn Trường, người hiện cũng đang là thủ môn của Trường Tươi Đồng Nai vừa giành vé thăng hạng V-League có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của anh với bài viết thu hút 1,8k like cùng rất nhiều bình luận và trả lời...

“Suốt 6 năm cống hiến tại CLB, tôi luôn tự hào và biết ơn vì được là một phần của đội bóng Becamex Bình Dương (chưa sáp nhập và đổi tên). Đội bóng phải chịu cảnh xuống hạng quả là một cú sốc lớn đối với bản thân của tôi”.

“Nhưng thử thách hôm nay chỉ là bước lùi tạm thời. Đứng lên và làm lại thôi các chiến binh đất Thủ. Hẹn một ngày rực rỡ quay trở lại… Chặng đường phía trước dẫu có gập ghềnh, tôi vẫn tin CLB sẽ sớm tìm lại được ánh hào quang”, Tấn Trường cho biết đầy tự tin.

Cựu tuyển thủ U23 - cựu hậu vệ Trương Huỳnh Phú cũng có phản ứng trước tin sốc về CLB thân thương một thời: “Rớt hạng - 2 hai từ đơn giản nhưng lại chạm đến tận sâu thẳm trong lòng một người đã từng là một phần của đội bóng”.

“Mình vẫn nhớ từng trận đấu, từng khoảnh khắc trên sân cỏ, từng tiếng cổ vũ, cả những giọt mồ hôi, nước mắt. Giờ đây, nhìn đội bóng phải xuống hạng, lòng không khỏi chùng xuống”

“Nhưng mình tin rằng, sau tất cả những khó khăn này, đội bóng sẽ học hỏi, trưởng thành và sẽ trở lại với một hình ảnh mạnh mẽ hơn nhé BECAMEX TPHCM (BECAMEX BÌNH DƯƠNG)”.

Cựu thủ môn Trần Đức Cường cũng viết trên Facebook: “Becamex Bình Dương (chưa sáp nhập và đổi tên). Thật sự biết ơn mảnh đất này vì đã cho tôi tất cả mọi thứ”.

“Giờ đã không còn hiện diện ở môi trường đỉnh cao nhất của BĐVN nhưng tôi hy vọng ngày gần nhất bóng đá Bình Dương (chưa sáp nhập) sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Keep fighting... With Respect”.

Đ.Hg.