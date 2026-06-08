V-League chào tạm biệt “Chelsea Việt Nam”

Hôm qua, thông tin đội Becamex TPHCM (trước đây đã từng được ưu ái mệnh danh là “Chelsea Việt Nam”) rớt hạng khỏi V-League, khiến cộng đồng mạng hâm mộ bóng đá Việt Nam dậy sóng. Một tượng đài đồ sộ của bóng đá trong nước từng thống trị V-League sẽ phải chơi giải hạng Nhất từ mùa sau...

Nỗi buồn của Becamex TPHCM (Ảnh: Dũng Phương)

Từng 4 lần vô địch V-League (trong các năm 2007-2008, 2014-2015), 2 lần giành vị trí Á quân (các năm 2003 và 2009), 3 lần giành Cúp Quốc gia (các năm 1994, 2015, 2018) và 4 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia (các năm 2007-2008, 2014-2015), có thể nói Becamex TPHCM là một kiểu tượng đài có thể so sánh cùng CLB Hà Nội và nay là Công An Hà Nội.

Những đội bóng cùng thời Becamex TPHCM - hiện không còn là chính mình từ nhiều năm vừa qua, như Gạch Đồng Tâm Long An (hiện là Long An đang chơi ở giải hạng Nhất, giải đấu Becamex TPHCM sẽ góp mặt từ mùa sau), và Hoàng Anh Gia Lai (hiện chỉ quanh quẩn với lại mục tiêu trụ hạng). Giờ đây, đến lượt Becamex TPHCM cũng lao đao.

Đội bóng vốn đã từng khoác trên mình màu áo Xanh như là của The Blues Tây London, chính sách mua sắm bạo chi được so sánh với thời đỉnh cao của ông Roman Abramovich, đưa về sân Gò Đậu nhiều bản hợp đồng bom tấn, bệ phóng cho nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng rất cao như là Huỳnh Kesley Alves khiến người ta đặt biệt danh “Chelsea Việt Nam”...

Đội bóng là cái nôi của nhiều tiền đạo nội - ngôi sao như là Nguyễn Anh Đức (Quả bóng vàng Việt Nam 2015, Nhà vô địch của AFF Cup 2018), Nguyễn Tiến Linh (Quả bóng vàng Việt Nam 2024, Nhà vô địch AFF Cup 2018 - ASEAN Cup 2024), Bùi Vỹ Hào (là Nhà vô địch của ASEAN Cup 2024) nay đã trở thành “Gã nhân viên mới của giải hạng Nhất”.

Nói đến “Chelsea Việt Nam”, người ta còn nhớ đến cả những trận cầu bùng nổ ở đấu trường châu Á, như khi đánh bại Chonburi (Thái Lan) 4-2 sau 2 lượt đi và về, giành vé vào vòng bán kết của AFC Cup 2009; thua Đà Nẵng 3-4 ở trong trận cầu rực lửa đậm chất V-League trên sân Chi Lăng cũng ở AFC Cup 2010.

Đó còn là trận thua sát sao Shandong Luneng với tỷ số 2-3 ngay tại sân Gò Đậu ở vòng bảng AFC Champions League khi trong đội bóng Trung Quốc có sự hiện diện của Người hùng UEFA Champions League một thời của Chelsea - Ramires (và tạo nên cơn bão “nho nhỏ” của fan Chelsea tại Việt Nam đến sân xem thần tượng của mình)...

Hồi 2016, dù đã kết thúc chu kỳ thành công ở V-League, Becamex TPHCM cũng kịp để lại một chiến tích khó quên ở đấu trường châu lục khi họ quật ngã gã khổng lồ của bóng đá Hàn Quốc là Jeonbuk Hyundai Motors với tỷ số 3-2 ngay tại Gò Đậu.

Và cũng nên kể đến chuyến hành trình phiêu lưu đến tận vòng Zone Finals của Becamex TPHCM tại đấu trường AFC Cup 2019 (tương đương với vòng tứ kết) để đối đầu với Thế lực Hà Nội FC. Đội chỉ chịu thua 0-2 sau 2 lượt trận đi và về khó quên.

Đối với bóng đá nội, với V-League, “Chelsea Việt Nam” Becamex TPHCM là một biểu tượng khó quên và việc họ rơi xuống giải hạng Nhất là sự việc quá đáng tiếc. Nhưng quả bóng tròn vốn là như vậy, khi nó đã lăn, cục diện cứ thế diễn biến theo. Chưa biết đội bóng có tiếp tục tồn tại, giải thể hay chuyển giao mùa sau.

Nhưng chắc chắn, Becamex TPHCM sẽ sống mãi những khoảnh khắc hào hùng ở trong lòng của người hâm mộ!

ĐỖ HOÀNG