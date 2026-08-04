Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 năm 2026: Chuẩn bị kỹ tổ chức, điều hành

Sau 20 năm, TPHCM một lần nữa giữ trọng trách đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất nước - Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 năm 2026. Từ cơ sở vật chất đến công tác điều hành, mọi khâu đều đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (dự kiến diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12) là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm/lần, đồng thời đây là thước đo phản ánh sự phát triển của thể thao các địa phương. Trong vai trò chủ nhà đảm nhận phần lớn khối lượng công việc, TPHCM không chỉ đối mặt với áp lực thành tích huy chương mà còn ở bài toán năng lực tổ chức, điều hành và phục vụ hàng chục ngàn người tham gia.

Sân vận động Thống Nhất đang gấp rút hoàn thành nâng cấp, sửa chữa. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ trên mọi mặt. “Chúng tôi tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị lực lượng, đồng thời xây dựng các phương án vận hành để bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả”, ông Nhân cho biết.

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức, thành phố đã chuẩn bị khoảng 31 địa điểm thi đấu. Thay vì đầu tư mới ồ ạt, giải pháp được lựa chọn là nâng cấp các công trình hiện hữu, xử lý những điểm hạn chế như: mặt sân, ánh sáng, phòng chức năng, nhà vệ sinh, hệ thống an toàn, thiết bị chấm điểm...

Hàng loạt công trình mang tính biểu tượng của thể thao thành phố đã và đang được nâng cấp như: Sân vận động Hoa Lư (phường Sài Gòn); Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ (phường Phú Thọ); Sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng)...

Trong đó, Sân vận động Hoa Lư đã hoàn tất cải tạo từ cuối năm 2025; Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ cũng được đưa vào sử dụng từ ngày 1-7-2026 sau khi sửa chữa. Riêng Sân vận động Thống Nhất đang đẩy nhanh tiến độ những hạng mục cuối cùng.

Với quy mô lên tới 12.000 người tham gia, việc bố trí nơi lưu trú, phương tiện di chuyển, bảo đảm an ninh, y tế và giao thông giữa các điểm thi đấu trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các sở, ngành của thành phố đang phối hợp chặt chẽ để xây dựng những phương án vận hành tối ưu, hạn chế mức thấp nhất các phát sinh trong thời gian diễn ra đại hội.

Ở kỳ đại hội này, TPHCM đang hướng đến dấu ấn mới là mô hình quản trị hiện đại dựa trên chuyển đổi số. Thành phố đang xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, kết nối toàn bộ quy trình từ đăng ký lực lượng, cấp thẻ điện tử, điều hành thi đấu, cập nhật kết quả đến công tác hậu cần và phục vụ người dân.

Hơn nữa, việc ứng dụng đồng bộ công nghệ VAR ở các môn thi đấu phù hợp, kết hợp hệ thống truyền hình trực tiếp và livestream là những giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đồng thời đưa đại hội đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Từ thành công của Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I - 2026, thành phố cũng mạnh dạn đề xuất và nhận được sự ủng hộ của Bộ VH-TT-DL về phương án tổ chức lễ khai mạc tại không gian mở Công viên bờ sông Sài Gòn. Ánh sáng, âm nhạc, công nghệ cùng cảnh quan đặc trưng của đô thị sông nước được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao trên cả nước với 48 môn và 973 nội dung tranh tài. Trọng trách lớn đang đặt lên vai ngành thể thao thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, TPHCM đặt mục tiêu mang đến một kỳ đại hội thành công, xứng tầm vị thế đầu tàu của cả nước.

NGUYỄN ANH