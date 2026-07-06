Kylian Mbappe: “Chúng tôi cũng biết cách chơi xấu”

Đội trưởng tuyển Pháp - Kylian Mbappe - cho biết các đồng đội của anh cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tiến vào vòng tiếp theo của World Cup ngay khi họ vượt qua trận đấu căng thẳng với Paraguay với chiến thắng thuyết phục có tỷ số 1-0.

Mbappe ghi bàn vào lưới Paraguay

Mbappe ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền ở phút 70, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải đấu lên con số 7 và tổng số bàn thắng tại World Cup lên 19, nhưng anh lại liên tục bị các hậu vệ Paraguay khiêu khích về cuối trận đấu dưới cái nắng nóng gay gắt ở Philadelphia.

“Chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với một trận đấu như thế nào, nhưng tôi nghĩ hôm nay mọi chuyện diễn ra rất tốt”, Mbappe tự tin cho biết, “Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ đến với những bộ vest lịch lãm, rằng là chúng tôi chỉ đến để thực hiện những pha bóng ngoạn mục”.

“Nhưng chúng tôi cũng biết cách chơi xấu vậy. Và chúng tôi đã làm điều đó hôm nay; chúng tôi đã thắng, và ngay cả về mặt đó, chúng tôi còn chơi tốt hơn họ. Cách chúng tôi chơi hôm nay cho thấy rằng, chúng tôi không chỉ là một đội bóng biết chơi bóng đá tấn công mà thôi”.

“Nếu như bắt buộc phải chơi rắn, thì chúng tôi cũng sẽ chơi rắn. Xin lỗi vì cách diễn đạt này, nhưng chúng tôi không có vấn đề gì với điều đó”, Mbappe tỏ ra hài lòng khi Đội tuyển Pháp sẵn sàng đáp trả lại lối đá bất kỳ của đối thủ để rồi vẫn giành được chiến thắng chung cuộc.

Trận đấu với Paraguay diễn ra khá là lộn xộn với nhiều pha bóng triệt hạ của đại biểu Nam Mỹ nhắm vào các cầu thủ tấn công tài năng của Le Bleus, nhưng trọng tài người chính người Uzbekistan là ông Ilgiz Tantashev cuối cùng chỉ rút ra 3 thẻ vàng - tất cả đều dành cho Pháp.

Khi Mbappe chuẩn bị thực hiện quả phạt đền định đoạt số phận của trận đấu, cầu thủ 2 đội đã lao vào tranh cãi nảy lửa, đồng thời các cầu thủ Paraguay cũng cố tình giẫm nát điểm đặt bóng trước cú sút. Các cầu thủ Nam Mỹ đã làm mọi cách để ảnh hưởng đến tâm lý Mbappe.

“Đó là thứ bóng đá của họ, đó là cách chơi của họ”, tiền đạo 27 tuổi đang chơi cho CLB Real Madrid nói về sự thật hiển nhiên, “Mỗi đội đều chơi bóng theo như điểm mạnh của mình”.

“Không có cách chơi bóng đá nào là đúng hay sai. Chỉ có một cách, đó là giành chiến thắng. Họ đã cố gắng chơi tốt hơn chúng tôi theo cách đó, nhưng chúng tôi cũng đã chơi tốt hơn họ. Giờ thì chúng tôi sẽ tiến đến giai đoạn tiếp theo”, Mbappe nói có phần “cà khịa” đối thủ Nam Mỹ...

Tuyển Pháp sẽ gặp tuyển Morocco ở vòng tứ kết vào thứ Năm tuần tới tại Boston (theo giờ địa phương). Mbappe hướng về trận tứ kết: “Chúng tôi biết họ là một đội rất mạnh. Chúng tôi thực sự mong chờ được thi đấu với họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục tiến về phía trước”

Đ.Hg.