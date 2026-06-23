Kylian Mbappe sẽ là chân sút hàng đầu lịch sử World Cup

Dưới cái bóng che khuất mọi ánh hào quang của Lionel Messi vĩ đại, ít ai nhớ ra rằng, Kylian Mbappe cũng vừa lập “cú đúp” thứ 2 liên tiếp tại FIFA World Cup 2026 và đã “đánh chiếm” vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng mọi thời đại các chân sút tại Giải bóng đá vô địch thế giới.

Mbappe trong trận thắng Senegal

Tiếp sau “cú đúp” trong các phút 66 và 90+6 vào lưới Senegal giúp Gà trống Golois thắng 3-1, tiền đạo của Real Madrid tiếp tục lập “cú đúp” trong các phút 14 và 54, góp phần giúp tuyển Pháp đánh bại Iraq với tỷ số áp đảo là 3-0.

Với kết quả này, hiện Mbappe đã ghi được... 16 bàn ở các VCK World Cup - thành tích khiến anh chỉ xếp sau Messi trên BXH (M10 đã ghi được 18 bàn). Nhưng nên nhớ, Mbappe chỉ thi đấu 3 kỳ World Cup mà thôi (2018, 2022 và 2026).

Khi FIFA World Cup 2026 vẫn còn lượt trận thứ 3 vòng bảng (nhiều khả năng Messi sẽ được cho nghỉ ngơi) và hàng loạt vòng đấu loại trực tiếp tiếp theo, khi Mbappe mới chỉ 27 tuổi, thì tiền đạo này còn có thể nâng cao thành tích ghi bàn.

Theo Igor Kolyvanov (cựu tuyển thủ bóng đá Nga), tiền đạo sinh năm 1998 - người sẽ có khả tham gia 2-3 mùa giải VCK World Cup tiếp theo, hoàn toàn có khả năng qua mặt Messi, để trở thành Chân sút hàng đầu lịch sử World Cup.

“Tôi nghĩ Mbappe chỉ có thể vượt qua Messi về lâu dài nếu Lionel không muốn thi đấu thêm 4 năm nữa. Mbappe hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup. Bây giờ điều đó dễ dàng hơn vì có nhiều đối thủ yếu hơn”.

Tuy nhiên, thành tích cá nhân đang là thứ Mbappe không muốn nghĩ đến nhất ngay vào thời điểm này. Anh có chia sẻ với tờ L'Equipe: “Tôi không nghĩ đến danh hiệu vua phá lưới. Điều quan trọng nhất đối với tôi là một màn trình diễn mạnh mẽ của toàn đội để chúng ta có thể tự tin vào khả năng của mình”.

“Tôi luôn ghi bàn ở các kỳ World Cup, vì vậy tôi không có gì phải lo lắng. Trên hết, tôi muốn chúng ta tiến bộ hơn với tư cách là một đội bóng thống nhất, bởi vì chúng ta đang đối mặt với một thử thách nghiêm trọng nếu muốn đi đến cùng”.

“Không, không hề có câu chuyện dài kỳ nào cả giữa tôi với Messi với việc ai sẽ trở thành Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Leo luôn ghi bàn, anh ấy vẫn ghi bàn và anh ấy cũng sẽ luôn như vậy”.

“Tôi không quan tâm đến những gì anh ấy làm, nếu không tôi sẽ phải làm nhiều hơn. Tôi chỉ quan tâm đến đội của mình. Khi bạn ghi bàn, bạn sẽ tiến gần hơn đến đẳng cấp đó, nhưng tôi nhắc lại: Với tôi, điều quan trọng hơn là theo dõi sự tiến bộ của ĐTQG Pháp”.

Đ.Hg.