Douglas Santos tiếp tục được khen ngợi!

Có trận đá chính thứ 2 liên tiếp và chơi trọn 90 phút ở trong màu áo của tuyển Vàng - Xanh tại bảng C của FIFA World Cup 2026, Douglas Santos của CLB Zenit Saint Petersburg tiếp tục trở thành chỗ dựa đáng tin cậy một bên cánh và được HLV Carlo Ancelotti khen ngợi...

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Santos trên trang chủ của FIFA

Nhà cầm quân 67 tuổi người Ý - từng dẫn dắt những CLB hàng đầu của bóng đá châu Âu như là AC Milan, Chelsea, Real Madrid... đã có những giải thích rõ hơn về vai trò “thầm lặng” của Santos trong trận tuyển Brazil đánh bại Haiti dễ dàng với tỷ số 3-0.

“Chúng tôi đã đưa Vinicius vào gần với lại khu trung tâm hơn, và Douglas Santos đảm nhiệm phần bên cánh trái, và cậu ấy đã xử lý tình huống rất xuất sắc. Nhờ những nỗ lực của Santos, Vinicius không chỉ nguy hiểm trong các tình huống 1v1. Khi cậu ấy di chuyển ra phía sau của bóng ở khu vực trung tâm, cậu ấy càng trở nên nguy hiểm hơn!”.

Trong khi đó, Trợ lý HLV của Zenit - ông William de Oliveira - đã có những chia sẻ còn chi tiết hơn: “Douglas Santos đã có một trận đấu tốt trước Haiti, trông rất tự tin. Tôi nghĩ trận đấu này tốt hơn trận gặp Morocco, một trận đấu khá lộn xộn đối với tất cả”.

“Santos đã xếp chơi ở vị trí mang tính tấn công nhiều hơn - vì Brazil đã tập hợp lại đội hình, và cậu ấy chơi cao hơn trên sân. Tuy nhiên, khá tiếc là Santos vẫn chưa thể ghi bàn. Vì đây chính xác là kết quả của việc tái cấu trúc đội bóng, cần có thời gian”.

“Lần này cậu ấy không thành công trong khâu tìm kiếm bàn thắng, nhưng tôi nghĩ là điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Đặc biệt là khi Douglas đang ngày càng trở nên tự tin hơn. Nhìn chung, cậu ấy và toàn đội sẽ tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu!”.

“Trận đấu tiếp theo với tuyển Scotland chắc chắn là rất quan trọng. Brazil đang hướng đến việc giành vé vào vòng play-off với tư cách đội đầu bảng C, vì vậy họ cần một kết quả tốt, kể cả để lấy lại sự tự tin. Vì vậy, tôi nghĩ họ sẽ tung ra đội hình rất mạnh, bao gồm cả Douglas Santos”.

Tuy vậy, Brazil phải đón nhận một tin không vui khi Rafinha dính chấn thương cơ ở phía sau đùi phải. Tiền đạo này bị chấn thương trong hiệp 1 trận thắng Haiti 3-0. “Anh được điều trị tích cực dưới sự giám sát của đội ngũ y tế ĐTQG Brazil với mục tiêu hồi phục và trở lại tập luyện càng sớm càng tốt”, LĐBĐ Brazil (CBF) ra tuyên bố cho biết.

ĐTQG Brazil hiện không dám nêu rõ thời gian hồi phục cụ thể cho Rafinha. Theo như một số nguồn tin, Brazil kỳ vọng tiền đạo của Barcelona sẽ trở lại thi đấu trong trận đấu vòng 16 của giải đấu sau 2 tuần nữa.

Đ.Hg.