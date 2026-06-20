Carlo Ancelotti nói về khả năng Neymar xuất hiện trong trận Scotland

Sau khi Brazil đánh bại Haiti 3-0 ở trong trận đấu thứ 2 bảng C sáng nay - thứ Bảy 20-6 (theo giờ Việt Nam), HLV Carlo Ancelotti cho biết ông hy vọng là Ngôi sao Neymar sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Scotland vào thứ Tư tuần sau.

HLV Ancelotti (phải)

Neymar (năm nay 34 tuổi), vẫn đang trong trạng thái hồi phục sau khi bị dính chấn thương cơ bắp chân. Lần cuối Ngôi sao của tuyển Brazil ra sân là khi anh chơi cho Santos ở Giải quốc nội hôm 17-5. Việc anh không thể góp mặt 2 trận đấu tiên vòng bảng gây ra tranh cãi...

“Neymar sẽ tập luyện riêng vào ngày mai và vào thứ Hai, cậu ấy sẽ tập luyện cùng toàn đội”, HLV Ancelotti nói điều mà dư luận quan tâm ở trong cuộc họp báo sau trận thắng dễ Haiti, “Anh ấy sẽ có mặt trong trận đấu với Scotland”.

Chấn thương đã hạn chế Neymar cả trong chiến dịch tranh vé Vòng loại World Cup 2026 của tuyển Brazil. Nhưng anh vẫn có được tầm ảnh hưởng đáng kể mỗi khi ra sân, ghi 2 bàn và có 3 pha kiến ​​tạo trong vỏn vẹn 4 lần ra sân thi đấu.

Trong khi đó, HLV Ancelotti không có khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng Matheus Cunha ở vị trí tiền đạo cắm dù cầu thủ này đã lập được cú đúp trong hiệp 1. Cunha đá chính thay cho Igor Thiago sau khi vào sân ở phút 61 trong trận hòa 1-1 của Brazil với Morocco.

“Cậu ấy có thể được sử dụng như vậy”, HLV người Ý nói khi được hỏi liệu Cunha có tiếp tục chơi ở vị trí tiền đạo cắm hay không, “Tôi nghĩ vị trí của Matheus là một vị trí tốt để gây khó khăn cho hàng phòng ngự. Và cậu ấy chuyền bóng rất tốt, vị trí của cậu ấy cũng rất hiệu quả ở tuyến trên”.

“Đó cũng có thể là một sự lựa chọn. Chúng tôi đã thảo luận về điều này ngày hôm qua. Tôi không muốn có một quyết định rõ ràng. Có thể chúng ta sẽ thay đổi điều này ở trận đấu tiếp theo”, HLV Ancelotti úp mở về chuyện này.

Brazil, với 4 điểm, đang dẫn trước Morocco về hiệu số bàn thắng bại - sau khi “Sư tử Atlas” đánh bại Scotland, đội có 3 điểm, với tỷ số 1-0. Đội tuyển Scotland có thể sẽ phải thi đấu để sinh tồn tại Miami, nhưng Ancelotti khẳng định ông tập trung vào bức tranh toàn cảnh hơn.

“Chúng tôi không nghĩ đến việc loại Scotland khỏi giải. Chúng tôi nghĩ đến việc chơi tốt và tiến bộ, và chúng tôi phân tích trận đấu”, Ancelotti nói, “Nếu chúng tôi có thể đạt được vị trí đầu bảng, điều đó sẽ rất quan trọng cho tương lai. Vì vậy, chúng tôi muốn chuẩn bị tốt cho trận đấu đó”.

“Tuyển Scotland có những điểm mạnh riêng. Họ có thể tạo ra các vấn đề. Và họ đã gây khó khăn cho tuyển Morocco hôm nay. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải tập trung vào trận đấu, giữ bình tĩnh và tiếp tục nỗ lực để cải thiện”.

Xếp hạng bảng C

Đ.Hg.