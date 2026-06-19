“Lời nguyền Rocky” khiến cổ động viên Brazil lo sợ ở Philadelphia

Tại Philadelphia, Bức tượng Rocky không chỉ là điểm thu hút khách du lịch. Trong nhiều năm, nó là trung tâm của điều mê tín cho rằng đội nào mặc cho bức tượng màu áo của đội mình sẽ thua cuộc. Niềm tin này giờ đây đã lan đến World Cup 2026, CĐV Brazil không muốn thử thách điều đó.

CĐV vây quanh tượng Rocky ở Philadelphia (Ảnh chụp màn hình video của Philadelphia Union)

Philadelphia là thành phố nơi Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ được ký cách đây 250 năm. Nhưng đây cũng là thành phố từng là bối cảnh cho một trong những bộ phim thể thao kinh điển nhất mọi thời đại. Ngay tại thành phố của Chuông Tự do, bộ phim Rocky được quay, trở nên bất hủ nhờ diễn xuất của Sylvester Stallone.

Trong số những cảnh quay đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới là đoạn phim luyện tập của võ sĩ người Mỹ gốc Ý, đỉnh điểm với màn chạy lên 72 bậc thang nổi tiếng của Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia.

Và chính tại đây, điểm đến của hàng triệu khách du lịch mỗi năm cùng trong vài tuần lễ tới, cho những NHM xem World Cup, một trong những điều mê tín thể thao nổi tiếng nhất của thành phố đã ra đời: Cái gọi là Lời nguyền Rocky.

Theo nhiều NHM Philadelphia, việc mặc cho bức tượng Rocky màu áo của một đội bóng nào sẽ mang lại vận rủi cho đội đó. Trong những năm qua, nhiều lần xảy ra trường hợp các đối thủ của Philadelphia Eagles, sau khi trang trí bức tượng bằng áo đấu hoặc cờ của đội mình, họ đã thua trận.

Gần đây, lời nguyền đã ảnh hưởng đến cả tuyển Brazil: “Trước trận đấu Bờ Biển Ngà, một CĐV Brazil đến từ Miami để xem trận đấu với Haiti hôm thứ Sáu cho biết, một số NHM tiết lộ Ecuador đã trang trí bức tượng bằng cờ quốc gia của họ. Kết quả? Thua 0-1, bị thủng lưới ở những phút cuối cùng”.

Ở đây, điều mê tín này được coi trọng đến mức ngay cả Hội đồng du lịch Philadelphia cũng đã khuyến nghị những NHM và CĐV đến xem World Cup không nên mặc áo đấu của ĐTQG mình khoác lên bức tượng nổi tiếng này. Trùng hợp hay là lời nguyền? Ở Philadelphia, nhiều người dường như không hề nghi ngờ điều đó.

Và, theo tinh thần “có thể không đúng, nhưng tôi tin!”, thì ngay cả những NHM Brazil có tổ chức, những người lên kế hoạch tụ tập ngay trước tượng Rocky, cũng đã yêu cầu mọi người trên MXH không che phủ bức tượng bằng cờ hoặc áo màu Xanh lá cây và Vàng trước trận đấu với Haiti.

Một cử chỉ có lẽ cũng được HLV Carlo Ancelotti, người nổi tiếng là mê tín, đánh giá cao.

CĐV Brazil khuyến nghị không khoác áo ĐTQG lên bức tượng

Đ.Hg.