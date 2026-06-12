Trận Uzbekistan - Colombia lập kỷ lục bán vé

Đội tuyển quốc gia Uzbekistan, trong lần đầu tiên tham dự World Cup - VCK 2026, giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới, đã bắt đầu lập nên những kỷ lục ấn tượng ngay cả trước khi bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ rực lửa ở Bắc Mỹ!

Trận Uzbekistan - Colombia sẽ diễn ra ở SVĐ Azteca (Ảnh: Truyền hình VTV)

Ở VCK World Cup 2026, Uzbekistan sẽ nằm tại bảng K, chung với các đội tuyển Colombia, Bồ Đào Nha và CHDC Congo. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý - ông Fabio Cannavaro, Uzbekistan sẽ có trận đấu lịch sử với tuyển Colombia vào lúc 9 giờ sáng ngày 18-6 (giờ Việt Nam).

Hiện tại, số lượng vé bán ra cho trận đấu đại diện châu Á chống lại đại biểu của Nam Mỹ này đạt được con số 74.725, và con số này đang là kỷ lục ở trong những ngày đầu tiên của kỳ giải FIFA World Cup 2026.

“Theo số liệu sơ bộ thì, 74.725 vé đã được bán cho trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia. Con số này cao hơn bất kỳ trận đấu nào khác tại World Cup tính đến nay. Đặc biệt là, trận đấu mở màn của ĐTQG có số lượng vé bán ra còn hơn cả trận Mexico - Nam Phi (73.373) và Brazil - Ma-rốc (73.719)”, quan chức bóng đá Uzbekistan Alisher Nikimbayev viết trên Telegram.

Trận khai mạc FIFA World Cup 2026 diễn ra giữa ĐTQG Mexico (là 1 trong 3 quốc gia chủ nhà của kỳ Giải bóng đá vô địch thế giới năm nay) và Nam Phi tại SVĐ Azteca ở Mexico City. Trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia cũng sẽ được tổ chức tại cùng SVĐ này.

SVĐ Azteca huyền thoại của Mexico có sức chứa hơn 81.000 khán giả. Theo các nguồn tin, nhu cầu cao đối với trận đấu Uzbekistan - Colombia chủ yếu là do Cộng đồng người Colombia sinh sống tại Bắc Mỹ rất đông đảo và cả năng động, cũng như sự quan tâm của CĐV Mexico đối với vé vòng bảng, vốn rẻ hơn đáng kể so với trận khai mạc.

Tuyển Uzbekistan đã mang đến kỳ giải World Cup tại Bắc Mỹ lần này đội hình được truyền cảm hứng bởi 2 ngôi sao: Abdukodir Khusanov (Manchester City) và Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir ở Giải Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ).

Khusanov được đánh giá là rất nhanh, mạnh mẽ ở trong các pha tranh chấp và đọc trận đấu rất tốt. Cũng rất thoải mái khi có bóng. Có kỹ thuật xuất sắc và sẵn sàng mạo hiểm để thực hiện những đường chuyền tiến công thông minh, hiện đang là cầu thủ xuất sắc nhất ở Uzbekistan ở độ tuổi 22.

Trong khi đó, Fayzullaev là tiền đạo nhỏ con, khéo léo, có thể chơi ở vị trí số 10 hoặc tiền vệ cánh. Anh rất tài năng về kỹ thuật cá nhân và đang dần thích nghi với bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh vừa kết thúc mùa giải rất tốt và có thể tạo ra tác động lớn cho tuyển Uzbekistan tại đấu trường World Cup

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Đ.Hg.