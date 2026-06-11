Liên đoàn bóng đá Iran công bố bài hát chính thức của đội tuyển quốc gia

Liên đoàn bóng đá Iran vừa cho công bố video-clip về bài hát chính thức của Đội tuyển quốc gia nước này khi tham dự FIFA World Cup 2026. Bài hát nhấn mạnh: “Các tuyển thủ quốc gia Iran có niềm tin vững chắc vào Imam Hussein”.

Một đoạn trong video-clip bài hát (Ảnh: IRNA)

Video-clip về bài hát chính thức của ĐTQG Iran tại World Cup ở tại Bắc Mỹ dài hơn 2 phút (chính xác là 2 phút 9 giây), có nội dung - thông điệp mạnh mẽ của làng bóng đá quốc gia Hồi giáo không chịu khuất phục với lại nghịch cảnh!

Lời bài hát cụ thể như sau (được phụ đề bằng cả tiếng Anh để truyền tải thông điệp đi cả thế giới): “Ngay cả nếu như toàn thể thế giới đều là kẻ thù của chúng ta. Thì vùng đất này vẫn thuộc về Iman Mahdi, thuộc về Imam của thời đại”.

Iman Mahdi là Đấng cứu thế trong thế giới của Hồi giáo, là vị Imam của thời đại (Imam of the Time), vị Imam thứ 12 và cũng là cuối cùng. Người ta tin rằng ông vẫn đang sống ẩn dật và sẽ xuất hiện trở lại để mang lại công lý cho toàn thế giới”.

“Tinh thần của Imam Reza (Cầu mong cho bình an ở lại với ngài ấy) sẽ soi đường cho cả đất nước Iran. Đây cũng là quê hương tinh thần của vị thánh đáng kính Musa ibn Ja'far (Cầu cho bình an cũng ở lại với ngài)”.

Imam Reza là vị Imam thứ 8 trong 12 vị Imam của nhánh Hồi giáo Shia. Musa ibn Ja'far là vị Imam thứ 7 của dòng Hồi giáo lâu đời, danh tiếng và truyền thống này. Ông rất là nổi tiếng với lòng nhân từ, sự thông thái và đạo hạnh.

“Thánh Allah, Thánh Allah, Thánh Allah là Đấng vĩ đại nhất. Sinh mạng của chúng ta nguyện sẽ thuộc về hậu duệ của Đức ngài Imam Ali (Alayhis Salam)”.

Imam Ali được tôn kính là vị Imam đầu tiên của nhánh Hồi giáo Shia. “Alayhis Salam” nghĩa là: “Cầu bình an cho người”.

“Những con người này được ban phước lành nhờ sự hiển linh của đấng Imam Reza (khi đó, hình ảnh bắt đầu lia đến các cầu thủ Iran bước ra ngoài sân đấu trong trang phục trắng của ĐTQG) - Cầu cho bình anh ở lại với ngài”.

“Họ khắc cốt ghi tâm ký ức sâu sắc về đấng Imam Hussein và thảm kịch Karbala. Những con người này vẫn một lòng son sắt với các biểu tượng tâm linh của lòng thành kính - và không nguôi hoài niệm về quá khứ!”.

Imam Hussein là cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad và cũng là một trong những nhân vật linh thiêng nhất trong lịch sử Hồi giáo. Cái chết của ông trong Trận chiến Karbala năm 680 là sự kiện cốt lõi định hình nên chia rẽ giữa 2 nhánh lớn Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shia.

“Những con người này vẫn đang nắm giữ một đức tin chân chính và cả niềm tin mãnh liệt. Hàng năm, trái tim họ lại khắc khoải hướng về cuộc hành hương Arbaeen”.

“Những con người này có một đức tin kiên định, không bao giờ lay chuyển vào đấng Imam Hussein. Thánh Allah, Thánh Allah, Thánh Allah là Đấng vĩ đại nhất” (lặp lại...)

Bài hát cho thấy, tuyển Iran đến với VCK World Cup không chỉ tìm kiếm màn trình diễn có chuyên môn đơn thuần, mà còn muốn làm chỗ dựa cho cả đất nước Hồi giáo, dưới niềm tin tưởng tuyệt đối vào các vị Imam, Đấng tối cao... để vinh danh màu sắc của đất nước Iran.

Đ.Hg.