Iran hòa không bàn thắng với 10 người tuyển Bỉ

Iran một lần nữa thể hiện sự kiên cường đáng nể khi giành được trận hòa 0-0 trước tuyển Bỉ vốn chỉ còn 10 người trên sân, và qua đó lần đầu tiên bất bại ở trong 2 trận mở màn của đấu trường FIFA World Cup.

Tuyển Iran hòa Bỉ 0-0 dù hơn người

Tin tức nổi bật nhất ở Los Angeles xoay quanh những lão tướng, khi Romelu Lukaku (33 tuổi) có trận đá chính lần đầu tiên cho cả CLB lẫn ĐTQG kể từ ngày 9-6 năm ngoái, giúp tiền đạo này trở thành cầu thủ khoác áo Đội tuyển Bỉ nhiều thứ 3 mọi thời đại.

Trong khi đó, HLV trưởng của Iran, Amir Ghalenoei, đã tung ra đội hình xuất phát già nhất cho một trận đấu tại World Cup kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê vào năm 1966, với độ tuổi trung bình là 32 tuổi và 181 ngày.

Đội hình kỷ lục của Ghalenoei hầu như không thể vượt qua được phần sân của mình trước giờ nghỉ giữa hiệp, và Maxim De Cuyper đã tung ra cú sút cảnh báo sớm thẳng vào Alireza Beiranvand sau khi cú sút của Kevin De Bruyne chạm vào người anh.

Tuy nhiên, Iran suýt chút nữa đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 14 từ pha tấn công đầu tiên - khi Hossein Kanani tung cú sút mạnh về phía khung thành, buộc Thibaut Courtois phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc ở cự ly gần.

Beiranvand đã đẩy cú sút của Youri Tielemans ra khỏi cột dọc gần khung thành khi Bỉ tiếp tục chiếm ưu thế, nhưng Quỷ Đỏ đã thoát hiểm trong gang tấc ở phút thứ 25. Ehsan Hajsafi đánh lừa các cầu thủ Bỉ bằng cách giả vờ sút phạt từ khoảng cách 30 mét trước khi chuyền bóng cho Mehdi Taremi dứt điểm hiểm hóc vào góc khung thành, VAR báo việt vị.

Thế trận nhanh chóng trở lại bình thường, Beiranvand đã thực hiện một pha cứu thua khác cuối hiệp 1 khi De Cuyper băng xuống phía sau hàng thủ đối phương để đón đường chuyền xuyên tuyến của Tielemans và tung cú vô lê.

Bước vào hiệp 2, tuyển Bỉ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Iran tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, khi thủ môn Courtois một lần nữa phải thể hiện phong độ xuất sắc để cản phá cú vô lê của Taremi.

Đội tuyển Bỉ có một cơ hội vàng ngay trước phút thứ 60, khi De Bruyne đón bóng trên không và chuyền ngang cho De Cuyper ở cự ly 6 mét, nhưng Beiranvand bằng cách nào đó đã cản phá được.

Iran đã thi đấu rất kiên cường và họ đã được đền đáp xứng đáng vào giữa hiệp khi Nathan Ngoy chuyền bóng về quá yếu và phạm lỗi với Taremi, trọng tài Dario Herrera đã rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuyển Bỉ chỉ còn 10 người trên sân.

Đội bóng của Ghalenoei đã không thể tận dụng lợi thế hơn người của mình, khi Beiranvand cản phá cú sút của De Cuyper lần thứ 4, sau khi hậu vệ trái này xoay người dứt điểm về phía khung thành ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên, Iran sẽ rất vui mừng khi giành được trận hòa thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh bất ổn ngoài sân cỏ, trong khi Bỉ rất nhớ Jeremy Doku khi chuỗi trận không thắng của họ tại VCK của World Cup hiện đã kéo dài đến 4 trận (3 hòa, 1 thua).

Cả 2 đội hiện đều có 2 điểm sau 2 trận đấu, và có thể cần phải thắng trận đấu cuối cùng để giành vé vào vòng 32 đội, với việc Bỉ đối đầu với New Zealand tại Vancouver và Iran chạm trán Ai Cập tại Seattle.

Đ.Hg.