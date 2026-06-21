CĐV Nga ở World Cup trên đất Mexico

Anh Dmitry Prusov, một CĐV người Nga đã bay từ quê nhà sang Bắc Mỹ để tham dự kỳ World Cup 2026. Anh vừa có những chia sẻ khá là thú vị về bầu không khí của giải đấu ở Bắc Mỹ - được tổ chức bởi Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Anh Prusev ở Mexico

“Đối với những người như chúng tôi - và chúng tôi là những người hâm mộ bóng đá đơn thuần - thì đây là một kỳ nghỉ, một lễ hội vốn đã được mong chờ từ lâu”, Prusov chia sẻ với phóng viên Yegor Kabak của tờ báo thể thao Nga - Championat.

“Chúng tôi luôn háo hức chờ đợi bầu không khí này cứ mỗi 4 năm một lần. Tôi đang ở Mexico. Chúng tôi là một nhóm CĐV lớn, tới hơn 30 người. Khoảng một nửa trong số chúng tôi đi du lịch đến cả 2 quốc gia khác là Mỹ và Canada...”.

“Riêng tôi không có visa, vì vậy tôi chỉ ở Mexico. Người Mexico cực kỳ yêu thích bóng đá. Nói riêng về Mexico City, dường như gần 90% người dân ở các quận trung tâm đều mặc áo Đội tuyển Mexico. Điều đó càng làm tăng thêm bầu không khí cuồng nhiệt”.

“Về mặt tổ chức, Mexico không có đủ thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng như chúng ta hồi năm 2018. Thậm chí điều đó còn khá buồn cười. Khu vực CĐV chính ở quảng trường thậm chí còn chưa sẵn sàng vào ngày trước của trận đấu khai mạc”.

“Đó lại là điểm cộng cho đất nước chúng ta, về cái cách chúng ta đã chuẩn bị cho World Cup. Tuy nhiên, không khí lễ hội vẫn rất sôi động. Khách du lịch được đối xử tôn trọng. Chúng tôi đến Mexico với một chút lo lắng, dự đoán sẽ có tội phạm và các băng đảng ma túy”.

“Vì chúng tôi cẩn thận, không đi vào những khu vực nguy hiểm, nên mọi thứ đều ổn. Đồ ăn và nhà hàng ở đây thì tuyệt vời! Giá cả ở Mexico rất phải chăng. Ngay các chuyến bay nội địa cũng chỉ tốn 1.500 rúp, bay từ Mexico City đến Guadalajara hoặc Monterey”.

“Chúng tôi đã đến xem trận Thụy Điển - Tunisia ở Monterey. Số lượng CĐV người châu Âu ít hơn nhiều so với người Mỹ Latinh. Khi Colombia đấu với Uzbekistan, thật sự rất tuyệt vời – cả SVĐ ngập tràn trong sắc vàng rực và rỡ chói mắt”.

“Các CĐV thật tuyệt vời, đặc biệt là các nữ CĐV (cười). Những người phụ nữ rất xinh đẹp, họ thật sự hoàn hảo. Họ cổ vũ cho Đội tuyển Uzbekistan. Nhìn chung, chúng tôi rất là hài lòng. Chúng tôi có một lịch trình di chuyển dày đặc”.

“Sau Cancun, chúng tôi đến Guadalajara để xem trận Colombia - CHDC Congo. Chúng tôi có thể đến Mexico City xem trận Mexico - CH Czech. Sẽ rất khó để đến đó vì không có vé. Các trận đấu trên sân nhà rất được người dân địa phương ưa chuộng”.

“Nói chung là rất tuyệt vời. Người Nga được yêu mến vô cùng ở Mexico. Với người Mexico, người Nga giống như anh em ruột thịt. Họ luôn đến gần người Nga và xin chụp ảnh: “Nga, Nga!”. Họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp về World Cup ở Nga”.

“Thỉnh thoảng chúng tôi gặp những người Mexico xác nhận họ đã đến xem World Cup của chúng ta. Có một gia đình đã ở Moscow - chúng tôi tình cờ gặp họ và đã giữ liên lạc trong suốt 8 năm qua. Họ đã mời chúng tôi đến nhà - một gia đình người Mexico rất giàu có. Họ là những người rất vui vẻ”.

Đ.Hg.