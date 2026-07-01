Mbappe lập kỷ lục ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp khi Pháp hạ Thụy Điển

Kylian Mbappe lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup và chỉ còn kém kỷ lục tổng số bàn thắng của Lionel Messi đúng 1 bàn, khi lập “cú đúp” giúp tuyển Pháp giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển tại SVĐ MetLife!

Mbappe lập kỷ lục

Chiến thắng đậm đà nhất của Pháp tại một trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup kể từ trận thắng bất ngờ 3-0 trước Brazil ở chung kết trên sân nhà năm 1998, giúp Pháp tiến vào vòng 16 đội. Họ sẽ gặp tuyển Paraguay, vào ngày 4-7 tại Philadelphia.

Sau pha phối hợp tam giác với Michael Olise và Ousmane Dembele, Mbappe ghi bàn thắng tuyệt vời bằng một pha sô lô xuất sắc ở phút thứ 45. Mbappe đã vượt qua Viktor Gyokeres trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Jacob Widell Zetterstrom.

Đó là bàn thắng thứ 9 của ngôi sao đang thi đấu tại Real Madrid tại vòng đấu loại trực tiếp của World Cup, phá vỡ kỷ lục của 2 huyền thoại người Brazil Leonidas và Ronaldo về số bàn thắng nhiều nhất trong giai đoạn tối quan trọng của World Cup.

Ngay khi vừa ghi bàn, Mbappe lập tức chạy đến chỗ HLV Didier Deschamps để ôm chầm lấy ông và ăn mừng. Đây là trận đấu đầu tiên của Deschamps khi ông quay trở lại băng ghế chỉ đạo, do đã vắng mặt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy để bay về châu Âu dự tang lễ mẹ mình.

Nhưng Mbappe vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi Bradley Barcola ghi bàn thắng thứ 2 ở đầu hiệp 2 cho tuyển Pháp, Mbappe có thêm bàn thắng nữa cũng rất đẳng cấp. Kết quả này cũng đã đặt dấu chấm hết cho đội bóng nhạt nhòa của Graham Potter.

Pha bóng thành bàn bắt nguồn từ cú đánh gót “như chuyện giỡn chơi” đầy ngẫu hứng của chính Mbappe, tiền đạo này tận dụng cơ hội phá bẫy việt vị và lao sâu vào bên trong, đón đường chuyền hoàn hảo từ Olise để dứt điểm điêu luyện vào góc xa.

Bàn thắng thứ 6 của Mbappe tại giải đấu năm nay đã giúp anh san bằng kỷ lục với tiền đạo người Argentina Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Với 18 bàn thắng - sau 18 trận đấu World Cup, anh đã thu hẹp khoảng cách với Messi trên BXH ghi bàn mọi thời đại. Messi đã tham gia 29 trận đấu World Cup trong sự nghiệp.

Về phần mình, Olise (đang chơi cho CLB Bayern Munich) cũng đã có một trận đấu “cháy lửa” khi kiến tạo cho cả Barcola lẫn Mbappe ghi bàn. Hiện anh này đang sở hữu 5 đường kiến tạo ở FIFA World Cup 2026, nhiều nhất kể từ thời của Thomas Hassler của Đức năm 1994.

Đ.Hg.