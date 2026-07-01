Erling Haaland may mắn giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà

Pha chạm bóng kỳ lạ, có phần “hơi lỗi” của tiền đạo khổng lồ Erling Haaland ở phút thứ 86, hóa ra đã giúp hóa giải cục diện hòa 1-1 của tuyển Na Uy và tuyển Bờ Biển Ngà, khi cả 2 đội bóng đều có bàn thắng của mình từ những pha trình diễn cá nhân siêu phẩm...

Haaland trong đội hình xuất phát của tuyển Na Uy

Phút thứ 39 của trận đấu, từ đường chuyền của Martin Odegaard, tiền đạo đang chơi cho CLB RB Leipzig ở giải Bundesliga - Antonio Nusa lắc người đi bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm địa, rồi tung ra cú “cứa lòng”, bóng bay cong và cao, vào góc chữ A khung thành của Đội tuyển Bờ Biển Ngà khiến thủ môn Yahia Fofana bay người bất lực.

Đến phút thứ 42, Erling Haaland - người chơi khá mờ nhạt trong khoảng thời gian trước đó đã có cú dứt điểm cận thành, nhưng mà tiền vệ mang áo số 18 Ibrahim Sangare quay về hỗ trợ hàng thủ đã cản phá rất thành công nỗ lực của tiền đạo đang chơi cho CLB Manchester City khiến mọi người yêu mến Haaland đều cảm thấy tiếc nuối. Không có 2-0 với Na Uy.

Bước vào hiệp 2, Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa và có một số pha hãm thành khá nguy hiểm. Đến phút thứ 74, Ahmad Diallo (người được đưa vào sân từ phút thứ 60 của trận đấu) có pha đi bóng sô lô ngoạn mục bên biên phải, trước khi tung cú dứt điểm rất đẹp mắt khiến cho thủ môn Orjan Nyland hoàn toàn bó tay. Bờ Biển Ngà gỡ hòa 1-1.

Đến phút 86 của trận đấu, Patrick Berg chuyền bóng dọn cỗ cho Haaland trong vòng cấm địa - trong tư thế hoàn toàn thoải mái trước khung thành bỏ trống, Haaland lại chạm bóng “hơi lỗi”, bóng bay nhẹ và hướng về phía thủ môn Fofana. Chính Haaland cũng bị giật mình sau tình huống này và định lao về phía bóng, nhưng bóng lại bay vào lưới trống.

Pha chạm bóng kỳ lạ và may mắn của Haaland hóa ra đã định đoạt cục diện của trận đấu và số phận của Bờ Biển Ngà. Trong những phút còn lại (4 phút thi đấu chính thức và thêm cả 5 phút bù giờ), dù đội bóng châu Phi tràn hết lên phần sân của đối thủ Bắc Âu, họ vẫn không thể tìm ra bàn thắng thứ 2 để cân bằng tỷ số trận đấu thêm một lần nữa.

Thắng chung cuộc 2-1, tuyển Na Uy là đội bóng thứ 5 giành vé vào vòng 16 đội. Đối thủ của Haaland (người đã ghi được 5 bàn tại FIFA World Cup năm nay) sẽ chính là tuyển Brazil. Với tuyển Na Uy, đây chính là khắc lịch sử. Đây là lần đầu tiên họ giành chiến thắng tại một vòng đấu loại trực tiếp. Trước đó, họ bị loại ở vòng 1 của World Cup 1938 (thua Ý 1-2).

Ở World Cup 1994, họ giành vé vào VCK (cũng diễn ra trên đất Mỹ). Nằm ở trong bảng E, họ lần lượt đánh bại Mexico 1-0, thua Ý 0-1 và hòa Bắc Ailen 0-0. Kết cục bảng E này khá là thú vị khi cả 4 đội có cùng 4 điểm sau 3 lượt trận, nhưng Na Uy xếp cuối bảng, 3 đội còn lại đều giành vé vào vòng loại trực tiếp nhờ vượt hơn về chỉ số phụ...

Ở World Cup 1998 trên đất Pháp, Na Uy lại giành vé. Nằm trong bảng A, họ hòa Morocco 2-2 rồi hòa Scotland 1-1, trước khi bất ngờ đánh bại Brazil của những ngôi sao như là Ronaldo “béo”, Rivaldo, Carlos Dunga, Roberto Carlos, Bebeto và Denilson với chiến thắng kịch tính 2-1 (Tore Andre Flo và Kjetil Rekdal đều đã ghi bàn cho Na Uy sau khi Bebeto mở tỷ số cho Brazil). Nhưng ở vòng 16 đội, họ lại để thua tuyển Ý (Christian Vieiri ghi bàn duy nhất).

Giờ đây, đứng trước cơ hội tái ngộ Brazil cũng ở một kỳ giải World Cup, tuyển Na Uy sẽ đạt được kết quả nào. Hãy cùng chờ đợi trận đấu diễn ra tại SVĐ MetLife (trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 6-7, là thứ Hai tuần sau), liệu rằng Haaland và các đồng đội có tạo ra bất ngờ khác nữa hay là không đây?

Đ.Hg.