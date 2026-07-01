Kylian Mbappe: “Messi sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nhưng tôi chỉ muốn cúp vô địch”

Kylian Mbappe hiện đang bám rất sát Lionel Messi khi cả 2 cầu thủ đều liên tục lập ra các kỷ lục mới về số bàn thắng tại World Cup, nhưng cầu thủ người Pháp lại khao khát nâng cao chiếc Cúp vô địch ở New York vào ngày 19-7 hơn là giành danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới!

Mbappe tỏa sáng trong trận thắng Thụy Điển

Cầu thủ 27 tuổi đang chơi cho Real Madrid này đã lập “cú đúp” khi Les Bleus đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 vào rạng sáng nay, chỉ còn kém kỷ lục 19 bàn thắng của Messi tại World Cup 1 bàn, và cùng anh dẫn đầu Danh sách ghi bàn ở giải đấu này với 6 bàn thắng.

“Tôi nghĩ mục tiêu, như là tôi đã nói, là tiến xa nhất có thể - lọt vào trận đấu chung kết ngày 19-7 và quay trở lại đây”, Mbappe, người đã ghi 18 bàn thắng trong 18 trận đấu (10 bàn thắng ở vòng đấu knock-out các kỳ FIFA World Cup), có nói với lại các phóng viên.

“Chúng tôi đang cố gắng giành chiến thắng; chúng tôi đang tiến từng bước một. Tất nhiên, càng ghi nhiều bàn thắng, thì thứ hạng chúng tôi đạt được sẽ càng cao - tôi không nói điều gì quá mới mẻ ở đây cả”, Mbappe cho biết với giọng điệu tự nhiên và tất nhiên nhất.

“Nhưng tôi cũng tin chắc rằng Leo sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa, vì vậy tôi sẽ không quá tập trung vào điều đó. Tôi tập trung hơn vào những đối thủ chúng tôi có thể phải đối mặt và chúng tôi đang tiến gần đến mục tiêu của mình như thế nào: Trận chung kết”.

Đội tuyển Argentina của Messi sẽ chạm trán với một đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều là Cape Verde ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Pháp sẽ tiếp đón Paraguay ở đấu vòng tiếp theo để tranh một suất vào tứ kết, nơi họ sẽ gặp đội chủ nhà Canada hoặc là Morocco.

Paraguay đã áp dụng lối chơi phòng ngự cực kỳ chặt chẽ trước Đức để loại Đội tuyển “hùng mạnh xa xưa” bằng loạt sút luân lưu hôm thứ Hai. Với lối chơi kiểu thế này thì khả năng họ sẽ bị loại một cách dễ dàng trước tuyển Pháp ở Philadelphia vào thứ Bảy hẳn sẽ là rất thấp.

Les Bleus sẽ không chủ quan - và sẽ làm bài tập về nhà thật kỹ, Mbappe cảnh báo các đồng đội như vậy: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ từ giờ cho đến trận đấu với Paraguay để xem chúng ta có thể cải thiện điều gì, bởi vì vẫn còn một số pha bóng chưa thực sự rõ ràng, vẫn còn chỗ để cải thiện”.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nhìn chung đó là điều tích cực, và khả năng ghi bàn của chúng tôi có nghĩa là chúng ta luôn có “cơ hội để vượt lên dẫn trước trong các trận đấu”, Mbappe chia sẻ viễn cảnh tuyển Pháp sẽ có bàn thắng mở tỷ số hoặc nâng tỷ số trước Paraguay.

Đ.Hg.