Đội tuyển bóng bàn TPHCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đội tuyển bóng bàn TPHCM đã sẵn sàng có mặt tại nhà thi đấu phường Hải Dương (Hải Phòng) để tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đội bóng bàn TPHCM tự tin lên đường tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TTTPHCM

Lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM đã gặp mặt động viên tập thể đội tuyển bóng bàn TPHCM trong Lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển bóng bàn TPHCM, Trưởng đoàn Trần Duy Khâm đã cho biết toàn bộ các tay vợt đã tập luyện với sự tập trung thời gian qua để đảm bảo tốt nhất phong độ bước vào thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong khi đó, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn TPHCM cũng cho biết 10 tay vợt được đăng ký đang có tinh thần và quyết tâm cao nhất giành những tấm huy chương về cho Thể thao TPHCM năm nay.

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tổ chức từ ngày 8-8 tới 16-8. Môn thi đấu diễn ra 7 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Đội tuyển bóng bàn TPHCM đăng ký 10 tay vợt đúng theo quy định của Điều lệ môn bóng bàn (mỗi đơn vị được phép có tối đa 10 VĐV) gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Lê Bảo Trân, Nguyễn Như Quỳnh (nữ) và Khâu Vũ Ngọc Lân, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Bình Trụ, Hồ Phước Gia Bảo (nam). Đội tuyển bóng bàn TPHCM dự đủ 7 nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Mục tiêu của tập thể đội tuyển bóng bàn TPHCM là giành được HCV lần này. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, bóng bàn TPHCM đã có 1 HCV thuộc về thành tích của Mai Hoàng Mỹ Trang trong nội dung đơn nữ.

Theo chương trình, Ban tổ chức môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ bốc thăm các nội dung vào ngày 7-8 tại Hải Phòng. Năm nay, môn bóng bàn ghi nhận gần 140 tay vợt của 14 đơn vị trong cả nước thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN