Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 sẽ quy tụ gần 2.000 võ sư, võ sinh tham dự

Nhiều hoạt động về võ thuật sẽ được tổ chức tại Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: NGÂN HÀ

Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi International Martial Arts Festival 2026 sẽ thu hút gần 2.000 võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế tham gia các chuỗi sự kiện ở thủ đô Hà Nội. Trong đó, chương trình chính sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng hơn 10.000 lượt khán giả trực tiếp và trên 100.000 lượt theo dõi thông qua các nền tảng truyền thông số của Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026. Thời gian tổ chức từ ngày 7 tới 9-8.

Trong khuôn khổ Festival, Ban tổ chức sẽ tiến hành các chương trình chuyên môn gồm giải Taekwondo Hà Nội mở rộng tại nhà thi đấu phường Phú Diễn (từ 5 tới 8-8); giải lân sư rồng Hà Nội mở rộng tại nhà thi đấu xã Thanh Oai (từ 6 tới 8-8); giải wushu Hà Nội mở rộng tại nhà thi đấu phường Cầu Giấy (từ 11 tới 14-8) và giải vovinam Hà Nội mở rộng 2026.

Năm nay, Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật, thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Nhà tổ chức xây dựng các nội dung hấp dẫn với nhiều hoạt động chính gồm Lễ khai mạc và Lễ bế mạc với các tiết mục nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật; trình diễn các môn võ thuật truyền thống và hiện đại. Festival sẽ có triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật, tư liệu lịch sử và các sản phẩm văn hóa gắn với võ thuật... Tại Festival, các chương trình thi đấu, biểu diễn, giao lưu võ thuật tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các đoàn trong nước và quốc tế.

Năm nay, Festival dự kiến tổ chức Hội thảo chuyên đề về lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội, cùng các giải pháp đầu tư, phát triển nguồn lực cho võ thuật truyền thống và hiện đại. Nhiều võ sư, võ sinh, nhà quản lý, các HLV, VĐV, chuyên gia được tham gia để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hướng tới những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển võ thuật trong bối cảnh hội nhập.

Thứ 4 vừa qua, Sở VH-TT Hà Nội lần đầu tổ chức Hội thảo Lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và các giải pháp đầu tư nguồn lực phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại thành phố Hà Nội.

Ở Hội thảo trên, các nội dung đã được thảo luận và trao đổi từ đó làm rõ thêm lịch sử hình thành, phát triển, đặc trưng và giá trị của võ thuật cổ truyền Hà Nội cũng như phân tích vai trò của các võ phái, võ đường, võ sư, câu lạc bộ trong quá trình bảo tồn phát huy tinh hoa võ Việt trên địa bàn thủ đô.

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MINH CHIẾN