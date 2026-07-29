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17 tuyển thủ bắn súng Việt Nam kết thúc thi đấu Cúp thế giới 2026

SGGPO

Các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo là những người tranh tài nội dung cuối cùng tại Cúp thế giới 2026 – ISSF World Cup 2026 nhưng chưa thành công.

Các xạ thủ súng trường đã thi đấu nội dung cuối cùng tại Cúp thế giới 2026 là 10m hỗn hợp đồng đội nam nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các xạ thủ súng trường đã thi đấu nội dung cuối cùng tại Cúp thế giới 2026 là 10m hỗn hợp đồng đội nam nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 29-7, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường về nước sau khi khép lại thi đấu Cúp thế giới 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trong nội dung cuối cùng là 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tham dự với 2 cặp đấu là Phí Thanh Thảo/Nguyễn Tâm Quang và Lê Thị Mộng Tuyền/Nguyễn Minh Quang. Các xạ thủ đã không lọt vào chung kết tranh huy chương của nội dung. Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đạt 623,6 điểm xếp hạng 22 còn Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Minh Quang đạt 623,1 điểm xếp hạng 23.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã góp mặt 17 xạ thủ ở Cúp thể giới 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc) lần này. Trong đội hình, nhiều xạ thủ nổi bật của Việt Nam như Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang… đã tham gia. Đáng tiếc, không tuyển thủ nào giành được huy chương.

Đây là lần thứ 2 các xạ thủ Việt Nam thi đấu Cúp thế giới 2026 ở năm nay. Trước đó vào tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu Cúp thế giới 2026 tại Munich (Đức) và cũng chưa có kết quả huy chương.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết chương trình thi đấu tại Cúp thế giới 2026 vừa qua là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng với từng xạ thủ. Nhóm tuyển thủ đang tập trung cho ASIAD 20 đã được tích lũy thêm chuyên môn cũng như nắm bắt một số đối thủ để cải thiện phong độ vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Trước khi tới Hàng Châu (Trung Quốc) dự Cúp thế giới 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã cử 3 xạ thủ của nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tập huấn tại Pháp. 3 xạ thủ (trong đó có Hà Minh Thành) đã tập trung thi đấu ở Cúp thế giới 2026.

Cúp thế giới 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc) được xem là một trong những giải đấu quốc tế cuối cùng của nhóm xạ thủ trọng điểm trước khi tranh tài ASIAD 20. Sau đây, một số chương trình tập huấn chuyên môn sẽ tiếp tục được thực hiện cho VĐV.

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MINH CHIẾN

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