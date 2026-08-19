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9 đội tuyển thể thao Việt Nam sẽ lưu trú trên du thuyền trong thời gian thi đấu tại ASIAD 20

SGGPO

Nếu không có gì thay đổi, 9 đội tuyển thể thao của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản bố trí lưu trú trên thuyền trong thời gian tham dự Đại hội.

VĐV wushu sẽ lưu trú trên du thuyền trong quá trình dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VĐV wushu sẽ lưu trú trên du thuyền trong quá trình dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, 9 đội tuyển thể thao Việt Nam dự kiến sẽ được bố trí lưu trú trên du thuyền khi dự ASIAD 20 gồm bắn cung, võ thuật tổng hợp MMA, TDDC, judo, rowing, cầu mây, cử tạ, vật và wushu.

Trong số này, đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA là đội tuyển lần đầu tiên tham dự đấu trường ASIAD 20.

Năm nay, chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 sẽ không tổ chức mô hình Làng VĐV của Đại hội. Do vậy, các đội tuyển thể thao sẽ được bố trí lưu trú theo nhiều hình thức tại các khu thi đấu chuyên môn. Ban tổ chức đưa vào hình thức lưu trú trên du thuyền, tại các khu nhà gỗ container và khách sạn tiêu chuẩn nhiều sao.

Đối với việc lưu trú trên du thuyền, Ban tổ chức chủ nhà ASIAD 20 bố trí khu ở trên du thuyền hạng sang tên gọi Costa Serena của Italia. Đây là nơi sẽ lưu trú từ 4.000 tới 5.000 VĐV của các đội tuyển thể thao trong quá trình tham dự ASIAD 20. Du thuyền được neo cố định tại cảng Nagoya (Nhật Bản). Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được Ban tổ chức chủ nhà ASIAD 20 khẳng định sẽ đúng các tiêu chuẩn và quy định đặt ra khi Đại hội thể thao diễn ra.

Ủy ban Olympic Việt Nam và lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đã được thông báo về cơ sở vật chất và danh sách các đội tuyển quốc gia sẽ phải lưu trú trên du thuyền trong quá trình thi đấu.

Vào lúc này, Ban huấn luyện 9 đội tuyển thể thao của Việt Nam (bắn cung, võ thuật tổng hợp MMA, TDDC, judo, rowing, cầu mây, cử tạ, vật, wushu) đã nắm bắt được thông tin để đăng ký với Ban tổ chức.

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MINH CHIẾN

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wushu MMA ASIAD 20 Thể thao Việt Nam cử tạ vật bắn cung Đoàn thể thao Việt Nam du thuyền Đại hội thể thao châu Á 20 Ủy ban Olympic Việt Nam TDDC

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