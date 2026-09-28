Khoảng cách và trình độ của điền kinh Việt Nam

Nhiều kết quả thi đấu tính tới thời điểm này của VĐV điền kinh Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) phản ánh thực tế trình độ còn cách xa nhiều đối thủ hàng đầu châu lục.

Lê Thị Cẩm Tú (8) đã về đích hạng 7 dù được chờ đợi có HCB nội dung 200m nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Hai tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng (400m) và Lê Thị Cẩm Tú (200m) được Đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng nhất sẽ giành huy chương thi đấu cự ly cá nhân tại ASIAD 20, nhưng họ không thành công.

Ý đồ chuẩn bị chuyên môn và “ém” quân của Đội tuyển điền kinh rất rõ ràng với 2 tuyển thủ này trước khi dự ASIAD 20. Họ được chuẩn bị để giành được huy chương bằng tốc độ tốt nhất của mình.

Dù vậy, Tạ Ngọc Tưởng không vượt qua vòng loại, đứng hạng 10 cự ly 400m nam với thành tích 46”07. Về đích đầu tiên tại chung kết nhận HCV là tuyển thủ Thái Lan Atkinson (44”90), HCB là Suleiman (UAE, 44”99) và HCĐ là Nakajima (Nhật Bản, 45”22). Các kết quả phản ánh thực tiễn là Tạ Ngọc Tưởng còn khoảng cách xa trước những đối thủ này nếu muốn chạm tay vào huy chương 400m nam tại ASIAD.

Trong khi đó, Lê Thị Cẩm Tú là quân bài chiến thuật tạo đột phá giành HCB tại chung kết 200m nữ. Thực tế, nữ tuyển thủ Đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ cán đích hạng 7 với thời gian 23”53 trong khi 3 vị trí về nhất lần lượt là Shanti (Singapore, 22”78), Chen Yuje (Trung Quốc, 22”93), Harita Bhadra (Ấn Độ, 23”20).

Cẩm Tú là phát hiện bất ngờ của tổ cự ly ngắn điền kinh nữ Việt Nam khi giành HCB 200m tại SEA Games 33-2025. Từ đó, cô được tập trung đầu tư nâng cao thêm chuyên môn hướng vào tranh huy chương ASIAD 20.

Tuy nhiên, người làm chuyên môn cự ly ngắn nữ đã phải nhìn nhận rằng Cẩm Tú chưa đạt được thống số dưới 23 giây trong quá trình tập luyện. Vì thế, nữ VĐV số 1 của Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới san bằng khoảng cách trước mọi đối thủ mạnh tại châu Á.

Ngoài họ, điền kinh Việt Nam lần lượt chứng kiến Hoàng Thị Minh Hạnh (400m nữ), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy 3 bước nam), Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ) hay Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước nữ), Hoàng Thanh Giang (7 môn phối hợp), Nguyễn THị Oanh, Lê Thị Tuyết (10.000m nữ)… với kết quả tụt lại phía sau so với nhóm VĐV dẫn đầu giành huy chương.

Tạ Ngọc Tưởng không thành công tại cự ly 400m nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong từng nội dung, Ban huấn luyện đều dự báo chỉ số thành tích VĐV phải đạt được đảm bảo đúng kết quả tập huấn. Dù vậy, không nhiều tuyển thủ vượt ngưỡng bản thân để có huy chương ASIAD 20, trong khi các đối thủ đã thi đấu xuất sắc.

Môn điền kinh ASIAD 20 tổ chức 50 nội dung. Sau 30 nội dung diễn ra (tới hết ngày 27-9), 15 đội tuyển có VĐV giành huy chương. Trong đó, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đạt 1 HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Điền kinh Việt Nam còn 2 ngày cuối (28 và 29-9) tranh tài tìm cơ hội hoàn thành mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại ASIAD 20, dù lúc này, chưa có nhiều cơ sở để giới chuyên môn đánh giá VĐV nào chắc chắn đạt HCV trong 1 nội dung cụ thể.

Với phong độ và trình độ hiện tại, tuyển thủ điền kinh Việt Nam vẫn phải chờ đợi và hy vọng đạt được thêm huy chương, chưa vội nói về HCV trong 2 ngày quyết định cuối cùng.

MINH CHIẾN