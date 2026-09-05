Đội tiếp sức 4x400m nữ có cơ hội nhận thưởng nửa tỷ đồng tại ASIAD 20

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được công bố các mức thưởng “nóng” trước khi sang Nhật Bản tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Các tuyển thủ của tổ tiếp sức 4x400m nữ thuộc Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 5-9, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã cho biết về các mức thưởng động viên dành cho thành viên Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu đạt huy chương ở ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Theo đó, mức thưởng “nóng” đối với mỗi tấm HCV nội dung cá nhân là 300 triệu đồng. Trong đó, VĐV sẽ nhận thưởng 200 triệu đồng còn HLV chỉ đạo chuyên môn nhận 100 triệu đồng.

Mức thưởng “nóng” dành cho mỗi tấm HCV nội dung tiếp sức là 500 triệu đồng (VĐV được thưởng 400 triệu đồng, HLV được thưởng 100 triệu đồng).

Hiện tại, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tranh HCV tại ASIAD 20. Ban huấn luyện đã đăng ký 25 tuyển thủ sang Nhật Bản thi đấu năm nay.

Với nội dung tiếp sức, Đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng các tổ nội dung 4x400m nữ và 4x100m nữ có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển điền kinh Việt Nam từng tham dự nội dung tiếp sức 4x400m nữ và xếp hạng 4 (thành tích 3’31”61). Khi đó, chúng ta không tham gia nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Năm nay tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam giành HCV với thành tích 3’31”16 trong khi tổ tiếp sức 4x100m nữ có hạng 4 với kết quả 44”13.

Trong lịch sử các lần dự ASIAD trước đây, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam từng giành HCĐ tại ASIAD 18 năm 2018. Lúc đó, các VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan đạt thành tích 3’33”23.

Hiện tại, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam có các VĐV gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai.

Tổ tiếp sức 4x100m nữ của điền kinh Việt Nam có các VĐV: Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Hà Thị Thu.

Môn điền kinh của ASIAD 20 dự kiến tranh tài từ ngày 24-9 tới 29-9.

MINH CHIẾN