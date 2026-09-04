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Ban tổ chức ASIAD 20 khẳng định đảm bảo nơi lưu trú tiêu chuẩn cho mọi thành viên

SGGPO

Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khẳng định nơi lưu trú dành cho các thành viên tham dự đại hội sẽ đảm bảo đúng quy định.

ASIAD 20 sẽ khai mạc tại Nhật Bản vào ngày 19-9 (Ảnh: OCA)
ASIAD 20 sẽ khai mạc tại Nhật Bản vào ngày 19-9 (Ảnh: OCA)

Trong thông báo mới vừa được Ban tổ chức ASIAD 20 và Hội đồng Olympic châu Á - OCA đưa ra, việc lưu trú được đảm bảo tốt nhất cho thành viên các đoàn thể thao tham dự đại hội.

Theo đó, Hội đồng Olympic châu Á và Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á xin xác nhận, toàn bộ hơn 17.000 VĐV và quan chức đăng ký tham dự đại hội trước thời hạn chốt danh sách đăng ký tên (Entry by Name) vào tháng 7 đều đã được bố trí nơi lưu trú phù hợp với tiêu chuẩn của đại hội.

Trừ những trường hợp đặc biệt, sẽ không có thêm bất kỳ đăng ký nào được chấp nhận.

ASIAD 20 - 2026 dự kiến diễn ra chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10. Trong đó, Lễ khai mạc diễn ra ngày 19-9 còn bế mạc vào ngày 4-10.

Tuy nhiên, một số môn sẽ được khởi tranh từ ngày 10-9.

Kỳ đại hội này có 469 nội dung của 43 môn (71 phân môn) chính thức. Chương trình tranh tài diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản).

Tại ASIAD 20, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 498 thành viên.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 OCA Đại hội thể thao châu Á 20 Thể thao Việt Nam lưu trú Việt Nam Nhật Bản Á vận hội ASIAD

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