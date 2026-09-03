5 tuyển thủ Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại ASIAD 20 - 2026

Thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) - 2026 nhưng chúng ta cũng phải chứng kiến một số sự vắng mặt đáng tiếc…

Võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm không thể dự ASIAD 20 do đang hồi phục sau phẫu thuật chấn thương (Ảnh: M.TÂM)

Võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm bất đắc dĩ làm khán giả ở kỳ ASIAD 20 năm nay. Cô bất ngờ gặp chấn thương khi đứt dây chằng đầu gối trong thời điểm tập luyện vừa qua.

Chấn thương khiến Mỹ Tâm phải phẫu thuật chữa trị nên nữ võ sĩ không kịp bình phục.

Trước khi gặp chấn thương, cô được Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam đánh giá là 1 trong những võ sĩ kumite (đối kháng) có triển vọng tranh huy chương ASIAD 20. Mỹ Tâm từng giành HCV cá nhân Giải vô địch châu Á năm 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chia tay chủ công Vi Thị Như Quỳnh do không đạt sức khỏe tốt nhất để dự ASIAD 20.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ vắng mặt ở ASIAD 20 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Tay đập đã có tên trong danh sách đăng ký dự ASIAD 20 nhưng Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải tìm cầu thủ khác thay thế.

Vi Thị Như Quỳnh là tay đập chủ lực của đội nữ Việt Nam trong 4 năm qua. Cô đã dự nhiều giải quốc tế, thể hiện tốt chuyên môn tại vị trí chủ công.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam không có nhà vô địch nhảy cao nữ SEA Games 33-2025 Bùi Thị Kim Anh trong đội hình thi đấu tại ASIAD 20.

Gương mặt trẻ này từng giành HCV SEA Games 33 - 2025 với thành tích 1,86 m nhưng không thể giành được suất dự ASIAD 20. Bùi Thị Kim Anh được tập trung chuẩn bị chuyên môn, tập huấn tại Trung Quốc cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam và tham gia các giải quốc tế trong năm 2026.

Bùi Thị Kim Anh không có suất tham gia ASIAD 20 cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Tuy vậy, sau khi xem xét kỹ chuyên môn và đưa ra dự báo cơ hội tranh chấp, Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết định không đưa cô vào danh sách dự ASIAD 20.

Bùi Thị Kim Anh đang tuổi 20 (sinh năm 2006). Cô hoàn toàn đủ cơ hội tham dự ASIAD 21-2030 nếu giữ ổn định chỉ số chuyên môn nhảy cao của mình.

Một sự vắng mặt đáng tiếc khác của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh. Năm nay tại Nhật Bản, Văn Vinh không được trao suất thi đấu.

Trịnh Văn Vinh từng là niềm hy vọng giành huy chương cho cử tạ Việt Nam tại đấu trường Olympic, ASIAD. Tuy nhiên, nhóm hạng cân môn cử tạ ASIAD 20 đã thay đổi. Đồng thời, ban huấn luyện Đội tuyển cử tạ Việt Nam tính toán lực lượng phù hợp để tranh được huy chương ASIAD 20 nên Văn Vinh không được lựa chọn.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh từng là gương mặt hàng đầu của cử tạ Việt Nam (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

Năm nay, Trịnh Văn Vinh đã bước vào tuổi 31. Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, Trịnh Văn Vinh dự hạng 61 kg nam, xếp hạng 6 (đạt tổng cử 294 kg).

Như vậy trong 2 kỳ Đại hội thể thao gần nhất (SEA Games 33 - 2025, ASIAD 20 - 2026), Trịnh Văn Vinh không giành được suất tham dự.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam không có cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sang Nhật Bản năm nay. Hiện tại, Ánh Nguyệt tạm nghỉ tập luyện chuyên môn để xây dựng gia đình và sinh con.

Ánh Nguyệt từng liên tiếp tham dự Olympic năm 2020 và 2024. Cô từng lọt vào vòng 3 nội dung cung 1 dây cá nhân nữ tại ASIAD 19. Năm ngoái, Ánh Nguyệt là cung thủ chủ lực của đội tuyển bắn cung Việt Nam và giành HCĐ đồng đội cung 1 dây nữ tại SEA Games 33 - 2025.

MINH CHIẾN