Chờ vàng từ những niềm hy vọng lớn

Sau những màn tranh tài căng thẳng, thể thao Việt Nam hướng sự chú ý vào ngày 24-9 với 2 mũi nhọn được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt trên bảng thành tích là bắn súng và rowing. Trong đó, cái tên Phạm Quang Huy tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi bước vào nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Xạ thủ bảo vệ ngôi vương

3 năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Phạm Quang Huy đã làm nên dấu mốc đáng nhớ khi giành HCV cá nhân ở nội dung này. Thành tích ấy đưa anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của bắn súng Việt Nam trên đấu trường châu lục. Tại Aichi-Nagoya, xạ thủ sinh năm 1996 tiếp tục nhận lãnh trọng trách bảo vệ vị trí số 1.

Phạm Quang Huy đang giữ ngôi vô địch ASIAD ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 20 quy tụ 45 xạ thủ, trong đó có nhiều VĐV hàng đầu châu Á. Cùng tranh tài với Phạm Quang Huy còn có Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành. Để giành quyền vào chung kết cá nhân, các xạ thủ Việt Nam cần duy trì sự ổn định trong từng loạt bắn, bởi chỉ một sai số nhỏ cũng có thể khiến cơ hội thay đổi.

Theo ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, Phạm Quang Huy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc. Anh đang duy trì phong độ ổn định, cải thiện điểm số qua từng buổi tập và sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh mục tiêu cá nhân, đội tuyển Việt Nam cũng đặt kỳ vọng ở nội dung đồng đội, vì vậy màn thể hiện của cả ba tuyển thủ đều có ý nghĩa quan trọng.

Rowing hướng đến ngày hái quả

Cùng với bắn súng, rowing là niềm hy vọng lớn của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 24-9. Các tay chèo Việt Nam góp mặt ở nhiều nội dung chung kết, trong đó đáng chú ý là thuyền 4 nữ với các VĐV Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông; thuyền đơn nữ hạng nhẹ của Hồ Thị Duy và thuyền 4 nữ hai mái chèo gồm Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo.

Rowing nữ nhiều năm qua luôn là điểm sáng của thể thao Việt Nam tại ASIAD. Trong 4 kỳ đại hội gần nhất, các tay chèo Việt Nam đều giành huy chương ở nội dung thuyền 4 nữ, trong đó từng tạo nên kỳ tích với tấm HCV tại ASIAD 18 năm 2018.

Trên mặt hồ tại Aichi-Nagoya, các tuyển thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát huy sức mạnh về thể lực, khả năng phối hợp và kinh nghiệm thi đấu. Chuyên gia Donnelly Joseph Ignatius cùng ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp các VĐV có sự chủ động về chiến thuật trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Ngoài bắn súng và rowing, cử tạ Việt Nam cũng chờ đợi màn trình diễn của lực sĩ trẻ K’Dương ở hạng cân 60kg nam. Đây là lần đầu tiên anh góp mặt tại sân chơi ASIAD, song quá trình tập huấn tại Trung Quốc đã giúp VĐV này tích lũy thêm kinh nghiệm. K’Dương sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Pang Un Chol (CHDCND Triều Tiên), Yang Yang (Trung Quốc) và Saputra Ricko (Indonesia).

MINH CHIẾN