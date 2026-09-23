Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 23-9: Đội tuyển Wushu Việt Nam giành 4 HCĐ

Trong ngày thi đấu 23-9 tại ASIAD 20 (Nhật Bản), đội tuyển Wushu Việt Nam giành 4 HCĐ ở cả nội dung taolu (quyền) và tán thủ (đối kháng).

Tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi giành HCĐ ASIAD 20. Ảnh: NGUYỄN HIẾU

Ở nội dung taolu, nữ tuyển thủ Dương Thúy Vi tiếp tục khẳng định đẳng cấp. Sau khi đạt 9,703 điểm ở nội dung kiếm thuật, cô ghi thêm 9,710 điểm ở bài thi thương thuật. Tổng điểm qua 2 nội dung giúp Thúy Vi giành HCĐ, xếp sau các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, ở nội dung tán thủ, wushu Việt Nam có thêm 3 HCĐ do công của Hứa Văn Đoàn (hạng 60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (hạng 65kg nam) và Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 60kg nữ). Dù dừng bước tại bán kết, các võ sĩ đã thi đấu đầy nỗ lực và khẳng định sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Điểm sáng lớn nhất của wushu Việt Nam trong ngày là chiến thắng của Đinh Văn Tâm ở hạng 56kg nam. Đối đầu võ sĩ Sinaga Fereddy (Indonesia) tại bán kết, Đinh Văn Tâm thi đấu tự tin và giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0. Kết quả này đưa anh vào chung kết (diễn ra ngày mai 24-9), đồng thời mang đến thêm một cơ hội tranh HCV cho thể thao Việt Nam.

Bên cạnh thành công của wushu, đoàn thể thao Việt Nam còn đón nhận niềm vui từ môn bắn súng. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành HCĐ đồng đội với tổng thành tích 1.719 điểm. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20.

Trong khi đó, môn đua thuyền cũng có nhiều dấu ấn như: Diệp Thị Hương giành quyền vào chung kết nội dung C1 200m nữ (canoeing), Hồ Thị Duy đoạt vé chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ (rowing)...

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 23-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN