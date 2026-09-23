ASIAD 20: Tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi bảo vệ thành công tấm HCĐ đầy cảm xúc

Gương mặt kỳ cựu Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) mang về tấm HCĐ đầu tiên cho Đội tuyển wushu Việt Nam.

Dương Thúy Vi có tấm HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: NGUYỄN TRỌNG HIẾU

Trước khi sang Nhật Bản thi đấu, Dương Thúy Vi khẳng định đây là kỳ ASIAD nhiều cảm xúc của bản thân bởi đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp tham dự. Vì vậy, cô đặt mục tiêu quyết tâm giành huy chương.

Nội dung thương thuật và kiếm thuật nữ của thi đấu taolu môn wushu tại ASIAD 20 có 5 tuyển thủ tham dự gồm Dương Thúy Vi (Việt Nam), Yao Yang (Trung Quốc), Kinda Nanoha (Nhật Bản), Patricia Geraldine (Indonesia) và Pang Pui Yee (Malaysia)

Chiều ngày tranh tài 23-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Dương Thúy Vi hoàn thành bài biểu diễn thương thuật với 9,710 điểm, xếp thứ 3.

Trong bài biểu diễn, từng động tác được Thúy Vi thực hiện uyển chuyển với độ khó kỹ thuật cao, dù còn thiếu một chút may mắn để vượt lên dẫn đầu. Vô địch bài biểu diễn thương thuật là Yao Yang (Trung Quốc, 9,733 điểm) còn Kida Nanoha (Nhật Bản) đứng thứ nhì với 9,726 điểm.

Trước đó tại bài kiếm thuật, Dương Thúy Vi đứng thứ 4 với kết quả 9,703 điểm. Tuy vậy tính thành tích điểm 2 bài để xét kết quả chung cuộc, Dương Thúy Vi đạt 19,413 điểm đứng vị trí thứ 3, nhận HCĐ.

Giành HCV là tuyển thủ Yao Yang (Trung Quốc) với 19,546 điểm và HCB là Kida Nanoha (Nhật Bản) với 19,446 điểm.

Thành tích thi đấu của Thúy Vi tại ASIAD 20. Ảnh: PHÙNG CƯỜNG

Như vậy, Dương Thúy Vi đã bảo vệ thành công thành tích HCĐ mình từng có tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc. Khi đó, Thúy Vi đạt 19,426 điểm sau 2 bài thi.

HCĐ của Dương Thúy Vi trong chiều ngày 23-9 cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 20.

Thúy Vi 33 tuổi, nhiều kinh nghiệm nhất trong thành phần tuyển thủ wushu dự ASIAD 20 cho biết kỳ Đại hội thể thao châu Á này có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

MINH CHIẾN