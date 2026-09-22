ASIAD 20: Bắn súng Việt Nam bị mất suất chung kết do lỗi kỹ thuật

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có suất vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ nhưng lại bị loại đáng tiếc.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo của Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tham dự ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sáng ngày 22-9, Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu nội dung 10m súng trường hơi nam nữ.

Cặp xạ thủ của Việt Nam đã kết thúc thi đấu ở vị trí thứ 4 để nhận 1 suất vào chung kết theo quy định. Xếp trên đội Việt Nam là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.

Tuy vậy, sau khi kiểm tra kỹ thuật thiết bị thi đấu, Ban tổ chức xác định thiết bị của đội bắn súng Việt Nam không đạt chuẩn quy định. Do vậy, thành tích của Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang không được công nhận.

Đội tuyển Nhật Bản từ vị trí hạng 5 được đôn lên hạng 4, nhận suất vào chung kết tranh huy chương.

Trước khi môn bắn súng ASIAD 20 khởi tranh, đại diện các đội tuyển đã họp kỹ thuật ở ngày 18-9 để nắm bắt đầy đủ các thông tin chính thức tranh tài.

Trong quy định tại Điều lệ thi đấu môn bắn súng ASIAD 20, nội dung ghi rõ đối với trang thiết bị và trang phục thi đấu của VĐV: “Trang thiết bị và trang phục của các VĐV cũng như những người tham gia liên quan khác trong cuộc thi phải tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của Hội đồng Olympic châu Á - OCA và Liên đoàn bắn súng thế giới - ISSF.

Xạ thủ và cán bộ kỹ thuật không được phép gắn bất kỳ hình thức quảng cáo thương mại nào lên trang phục thi đấu nếu chưa được OCA và Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á Aichi-Nagoya chấp thuận trước”.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, các trang thiết bị và trang phục thi đấu của xạ thủ Việt Nam được mua từ đơn vị cung cấp chuẩn của thế giới. Đồng thời, các xạ thủ Việt Nam không vi phạm trang phục khi đã dự 2 lượt Cúp thế giới 2026 - ISSF World Cup 2026 năm nay.

Dù vậy, trọng tài kỹ thuật môn bắn súng ASIAD 20 vẫn xác định thiết bị của các xạ thủ Việt Nam có lỗi kỹ thuật trong ngày 22-9.

MINH CHIẾN