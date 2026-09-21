Tấm HCV ASIAD sau 12 năm của bóng rổ Hàn Quốc

Đội tuyển bóng rổ Hàn Quốc đã đánh bại chủ nhà Nhật Bản với điểm số kịch tính 67–57 để giành lại tấm HCV bóng rổ ASIAD sau 12 năm chờ đợi.

Niềm vui giành HCV của bóng rổ Hàn Quốc

Tại nhà thi đấu Quốc tế Aichi ở thành phố Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản), 27 điểm của ngôi sao Lee Hyun-jung, cùng những cú ném 3 điểm quyết định, đã giúp bóng rổ nam Hàn Quốc giành chiến thắng trước Nhật Bản. Với khoảng cách chỉ 10 điểm mong manh, nhưng quá đủ cho họ giành tấm HCV ASIAD sau 12 năm. Lần cuối, bóng rổ Hàn Quốc lên ngôi tại ASIAD là ở quê nhà Incheon 2014.

Lá cờ Taegeukgi tung bay trên điểm cao nhất của sân bóng rổ ASIAD 20. Ngôi sao bóng rổ Hàn Quốc Lee Hyun-jung luôn giữ được sự bình tĩnh trong suốt 4 hiệp tranh đấu kịch tính, cuối cùng đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Các đồng đội chạy đến ôm chặt lấy anh để cùng ăn mừng.

HLV trưởng bóng rổ Hàn Quốc Nikolajs Mazurs (người Latvia) nở nụ cười rạng rỡ với kỳ tích trong lần đầu tiên của ông tại kỳ ASIAD 20. Đội trưởng Lee Seung-hyun và cựu binh Jang Jae-seok diễu hành với lá cờ Taegeukgi quanh sân. Bài hát “Very Nice” của nhóm nhạc thần tượng K-pop SEVENTEEN đã vang vọng ra khắp Nhà thi đấu.

Diễu hành với quốc kỳ Hàn Quốc (Ảnh: THX)

Sau khi biểu diễn sức mạnh ở vòng bảng, bóng rổ Hàn Quốc thắng tuyệt đối cả 3 trận vòng đấu loại trực tiếp (tứ kết, bán kết và chung kết). Họ đánh bại bóng rổ Nhật Bản những 2 lần (vòng đấu bảng và trận tranh HCV), hoàn tất môn bóng rổ nam tại ASIAD 20 với thành tích thắng tuyệt đối cả 6 trận.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 44 năm, kể từ kỳ ASIAD tại New Delhi (Ấn Độ) hồi năm 1982, bóng rổ Hàn Quốc giành được vị trí số 1 ở môn bóng rổ nam tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á vốn được tổ chức trên sân khách.

Sau 2 hiệp đấu đầu tiên của trận tranh HCV khá cân bằng (bóng rổ Hàn Quốc đã bị dẫn trước 12-16 ở hiệp 1 nhưng thắng ngược chủ nhà Nhật Bản 16-12 ở hiệp 2), hiệp 3 thuộc về Lee Hyun-jung, đúng như đã được dự đoán.

Trong 2 hiệp đấu đầu tiên, kết thúc với điểm số hòa 28-28, Lee Hyun-jung khá mờ nhạt (anh chỉ ghi vỏn vẹn 5 điểm trong hiệp 1). Tuy nhiên, anh tìm lại phong độ rực rỡ trong hiệp đấu thứ 3, ghi được đến 13 điểm, bao gồm 3 cú ném 3 điểm. Màn trình diễn bùng nổ của Lee Hyun-jung đã tạo sự khác biệt.

Hai cú ném 3 điểm liên tiếp của Lee Hyun-jung khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút đã mang tính quyết định, giúp bóng rổ Hàn Quốc dẫn trước với khoảng cách vừa đủ.

Lee Hyun-jung kết thúc trận đấu với thông số rất tuyệt vời: Ghi 27 điểm, có 18 pha tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 3 đường kiến ​​tạo. Lee Jung-hyun - MVP của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Hàn Quốc mùa giải 2025-2026, góp công sức không nhỏ với việc ghi 14 điểm và có 7 kiến ​​tạo.

Sự bổ sung của Lee Hyun-jung, đang thi đấu tại NBA, và Choi Joon-yong, đang hướng đến các giải đấu hạng dưới Mỹ, củng cố chiều sâu đội hình Hàn Quốc. Sự tự tin tăng cao sau 2 trận thắng giao hữu trước Philippines ngay trước giải đấu, cùng đà tiến bộ được duy trì đến ASIAD lần này, dẫn đến chức vô địch và tấm HCV.

Đội tuyển bóng rổ Hàn Quốc đã thống trị cả 6 trận đấu tại ASIAD 20 với cách biệt trung bình 26,2 điểm, đáng chú ý nhất là các “xạ thủ” ngôi sao Lee Hyun-jung, Lee Jung-hyun, Lee Woo-seok liên tục ghi điểm từ những cú ném 3 điểm.

Lee Hyun-jung vừa ký hợp đồng 1 năm với Portland Trailblazers nhận mức lương tối thiểu, giờ đây có thể tập trung vào thử thách NBA với gánh nặng được giảm bớt và quyền lợi không phải đi nghĩa vụ quân sự được đảm bảo sau tấm HCV ASIAD 20.

Lee Jung-hyun chia sẻ: “Tôi từng nghe nói về “chu kỳ 12 năm của chiến thắng” sau các giải ASIAD Busan 2002 và Incheon 2014. Thật tuyệt vời khi điều đó đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ dùng chiến thắng này làm bàn đạp để đạt được các thành công lớn hơn trên đấu trường quốc tế. HLV Nikolajs Mazurs đã trải qua thời gian khó khăn một mình ở nước ngoài mà không có đội ngũ hỗ trợ, điều đó nhắc nhở tôi về những thử thách mà tôi từng gặp phải ở nước ngoài. Tôi thực sự rất muốn giành HCV cho ông ấy”.

Thứ hạng chung cuộc môn bóng rổ nam ASIAD 20

1-Hàn Quốc (HCV Thành tích 6-0 2-Nhật Bản (HCB) Thành tích 4-2 3-Iran (HCĐ) Thắng Trung Quốc 79-70 trận HCĐ, thành tích 4-2

Đ.Hg.