Pan Zhanle giành HCV bơi lội ASIAD thứ 4

Kình ngư nổi tiếng người Trung Quốc - Pan Zhanle vừa xuất sắc giành HCV nội dung bơi 100m tự do nam tại kỳ ASIAD 20.

Pan Zhanle vẫy tay chào khán giả sau chiến thắng (Ảnh: THX)

Đây chính là tấm HCV ASIAD thứ 4 (HCV cá nhân thứ 2) ở trong sự nghiệp của Pan Zhanle - ngôi sao bơi lội Trung Quốc.

Tại vòng bơi chung kết vừa diễn ra tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo, Pan Zhanle thi đấu ở làn bơi thứ 4. Trong khi đó, ở làn bơi thứ 3 và cả thứ 5 là 2 kình ngư người Hàn Quốc: Kim Youngbeom và Hwang Sunwoo.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, Kim Youngbeom chỉ xuất phát nhanh thứ 3, nhưng anh lại sớm vươn lên để dẫn đầu cuộc đua. Kim cũng chính là người chạm vào thành hồ sau 50 mét đầu tiên.

Kim Youngbeom vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua cho đến 1/2 quãng đường của 50 mét cuối cùng, để rồi đám đông khán giả hiện diện tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo chứng kiến pha bơi nước rút kinh điển làm nên tên tuổi Pan Zhanle.

Từ vị trí thứ 2, kình ngư nổi tiếng Trung Quốc tung ra những cú quạt tay xẻ dọc mặt nước và rút ngắn khoảng cách rồi vượt qua Kim Youngbeom.

Pan Zhanle chạm tay vào thành hồ đích đến với thành tích là 47 giây 61.

Tuy đây là thành tích còn kém rất xa Kỷ lục châu Á, và Kỷ lục thế giới (46 giây 40) do chính Pan Zhanle đang nắm giữ, nhưng 47 giây 61 là quá đủ để ngôi sao bơi lội Trung Quốc giành tấm HCV nội dung bơi 100m tự do nam ở ASIAD 20.

Trước đó, ở Olympic Paris 2024, Pan Zhanle xuất sắc giành HCV và phá Kỷ lục thế giới nội dung bơi 100m tự do nam. Trong vòng bơi chung kết, Pan Zhanle đạt thành tích là 46 giây 40 (phá kỷ lục cũ 46 giây 86 của David Popovici). Anh đánh bại Kyle Chalmers (Australia, 47 giây 48) - và Popovici (Romania, 47 giây 49).

Kình ngư Hàn Quốc chúc mừng chiến thắng của Pan Zhanle (Ảnh: THX)

Bộ đôi người Hàn Quốc là Kim Youngbeom và Hwang Sunwoo giành các tấm HCB và HCĐ với thành tích tương ứng lần lượt là 47 giây 65 và 47 giây 79. Xếp thứ 4 là một kình ngư Trung Quốc khác: Zhang Zhansuo với thành tích 48 giây 23.

Đây là tấm HCV ASIAD thứ 4 của Pan Zhanle. Trước đó, Pan Zhanle đã thắng 3 tấm HCV ở kỳ ASIAD 19 tại quê nhà Hàng Châu. Anh lần lượt vô địch nội dung sở trường bơi 100m tự do nam (46 giây 97, phá Kỷ lục châu Á ở thời điểm đó), và các nội dung tiếp sức 4x100 mét và 4x200 mét tiếp sức tự do.

Chiến thắng tại ASIAD 20 là màn hồi phục rất đáng chú ý của Pan Zhanle, nhất là khi anh trải qua mùa giải 2025 đầy khó khăn, khi chỉ đạt thành tích 48 giây 81 tại vòng bơi bán kết nội dung 100m tự do cá nhân nam, không thể giành vé tham dự vòng chung kết Giải bơi lội vô địch thế giới tại Singapore.

Đ.Hg.