Vận động viên ASIAD 20 với “cuộc đời thứ 2” đầy bất ngờ

Có 10.798 vận động viên tham dự ASIAD 20, trong đó gồm những người vừa thi đấu thể thao, vừa theo đuổi sự nghiệp ở các lĩnh vực khác.

Nhiều vận động viên tại ASIAD 20 vừa thi đấu thể thao vừa theo đuổi sự nghiệp ở các lĩnh vực khác. Ảnh: The Economic Times

Tại ASIAD 20, Sun Yi-tong 26 tuổi, tay chuyền 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Hồng Kông, cũng đồng thời là một người mẫu thời trang. Sun cũng đang theo học ngành vật lý trị liệu tại trường đại học.

Sun chia sẻ: “Tôi muốn hoàn thành việc học, tiếp tục theo đuổi giấc mơ chơi bóng chuyền và cả sự nghiệp người mẫu trên sân khấu quốc tế”.

Kartik Jairaj Karkera, 29 tuổi, người sẽ đại diện cho Ấn Độ ở nội dung marathon nam, là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Mumbai, Karkera bắt đầu chạy bộ như một sở thích khi đang du học tại Nga vào năm 2016.

Với nhiều thời gian rảnh rỗi hơn trong đại dịch COVID-19, chạy bộ đã chuyển từ một sở thích thành một đam mê nghiêm túc song hành cùng sự nghiệp y khoa của anh. Sau khi trở về Ấn Độ vào năm 2024, anh đã giành quyền tham dự Asian Games vào tháng 4 nhờ thành tích cá nhân tốt nhất là 2 giờ 13 phút 10 giây tại một giải marathon ở Delhi.

Hu Zitong, 34 tuổi, từng đại diện cho Hồng Kông thi đấu môn bóng chày tại các kỳ ASIAD ở Quảng Châu 2010 và Incheon 2014, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Lần này anh trở lại đấu trường ASIAD sau 12 năm vắng bóng.

Vận động viên đại diện cho Singapore ở môn năm môn phối hợp hiện đại, Tahir Ansari (34 tuổi), cũng là một diễn viên.

Trong khi đó, công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya (39 tuổi) - con gái thứ hai của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - sẽ tranh tài ở các nội dung cưỡi ngựa. Cô là một nhà thiết kế thời trang, trực tiếp thiết kế trang phục cho đoàn thể thao Thái Lan tại kỳ đại hội thể thao châu Á năm nay.

LINH SƠN