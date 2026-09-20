Derby Madrid dưới sức ép từ Barcelona

Cả hai đội bóng thành Madrid đều có mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Barcelona đang tiến quá nhanh.

Real Madrid khởi đầu thuận lợi nhưng ẩn chứa nỗi lo

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Mourinho đang có khởi đầu tương đối thành công trong lần trở lại thủ đô Tây Ban Nha. Sau 6 vòng đấu đầu tiên tại La Liga, Real Madrid đã giành được 5 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Mặc dù tích lũy được 15 điểm, màn trình diễn của Real Madrid gần đây vẫn để lại nhiều sự lo lắng. Mới nhất là việc dẫn trước 2-0 nhưng rồi đến tận phút cuối mới thắng Elche 3-2 trên sân nhà.

HLV Mourinho không ngần ngại bày tỏ sự quan ngại về khả năng kiểm soát trận đấu của các học trò. Ông thừa nhận Real Madrid thường xuyên rơi vào tình trạng đánh mất sự chủ động và biếu không cơ hội cho đối thủ sau khi đã nắm lợi thế dẫn bàn.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Real Madrid đã giành tới 4 điểm nhờ các bàn thắng được ghi từ phút 85 trở đi, trong đó tiền đạo tân binh Carlos Espi đóng góp 2 bàn quyết định ở những phút bù giờ.

May mắn cho Real Madrid là họ vẫn sở hữu những hỏa lực tấn công vô cùng đáng sợ. Tiền đạo Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng với 7 pha lập công trên mọi đấu trường và chỉ còn kém mốc 500 lần đóng góp vào bàn thắng trong sự nghiệp đúng 1 bàn thắng hoặc kiến tạo.

Bên cạnh đó, Vinicius cũng là cái tên duyên nợ với Atletico Madrid khi trực tiếp in dấu giày vào 4 bàn thắng trong 4 lần đụng độ gần nhất tại La Liga giữa hai đội.

Sau khi đánh bại Sevilla 3-1 tối thứ Bảy, Barca dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với thành tích bất bại, hơn Real Madrid 6 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid xếp ở vị trí thứ ba, kém Real Madrid 2 điểm và kém Barcelona 8 điểm.

Atletico Madrid trở lại mạnh mẽ và dấu ấn tân binh

Đoàn quân của HLV Diego Simeone vừa có màn hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn đầu không như ý.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Bilbao và Liverpool (tại Champions League) hồi đầu tháng 9, Atletico Madrid nhanh chóng đứng dậy bằng hai chiến thắng giòn giã mà không để thủng lưới bàn nào (Real Sociedad 3-0 và Osasuna 4-0). Kết quả này giúp A.Madrid thêm sự tự tin lớn trước đại chiến.

Mặc dù đang có phong độ cao tại sân nhà Metropolitano, A.Madrid lại gặp không ít rắc rối về mặt lực lượng. Tiền đạo Sorloth dính chấn thương, Pablo Barrios bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi tiền đạo chủ lực Julian Alvarez gặp vấn đề về cơ, đã bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất gặp Real Sociedad và Osasuna, nhưng HLV Simeone xác nhận chân sút người Argentina sẽ có tên trong danh sách đăng ký cho trận derby.

Để khỏa lấp khoảng trống trên hàng công, tân binh Jonathan David đang thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 2 bàn trong 2 trận La Liga đầu tiên. Bên cạnh David, các tân binh mùa hè khác như Romero, Grimaldo và Lee Kang-in cũng đang dần hòa nhập với lối chơi của đội bóng.

Tuy nhiên, một điểm yếu đáng chú ý của A.Madrid là 100% số bàn thua của họ tại La Liga mùa này (6/6 bàn) đều diễn ra trong hiệp hai.

Đấu trí: Simeone: “Tôi tôn trọng Mourinho”

Trận derby Madrid lần này còn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa Mourinho và Diego Simeone. Trong quá khứ, lịch sử đối đầu tại La Liga hoàn toàn nghiêng về phía Mourinho khi ông toàn thắng cả 3 lần chạm trán Simeone.

Nhận định về đối thủ, HLV Simeone đánh giá rất cao khả năng chuyển trạng thái của Real Madrid nhờ tốc độ của Mbappe và Vinicius, đồng thời yêu cầu các học trò phải thi đấu điềm tĩnh và tránh để mất bóng nguy hiểm.

Trái lại, HLV Mourinho cũng dành sự tôn trọng lớn cho Simeone khi gọi đối thủ lâu năm là "đồng đội thời chiến" và khẳng định đối đầu giữa hai người luôn mang lại sự kích thích lớn.

Về mặt tổng thể lịch sử, hai CLB đã chạm trán nhau 243 lần trên mọi đấu trường, trong đó Real Madrid áp đảo với 125 chiến thắng và 58 trận kết thúc với tỷ số hòa. Theo phân tích từ siêu máy tính Opta, Real Madrid được đánh giá là đội cửa trên với 46,6% cơ hội giành chiến thắng, của A.Madrid là 28,3%.

Khi được hỏi về cuộc đua vô địch với Barcelona, HLV Mourinho cho rằng La Liga là một "chặng đua marathon" dài hơi và từ chối đưa ra những so sánh trực tiếp với đối thủ.

Tuy nhiên, dưới sức ép nặng nề từ phong độ thăng hoa của Barcelona, cả Real Madrid lẫn A.Madrid đều hiểu rằng bất kỳ vấp ngã nào cũng sẽ khiến họ chịu bất lợi lớn trong cuộc đua đến ngôi vương.



Đội hình dự kiến: A.Madrid: Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; David, Lookman Real Madrid: Courtois (goalkeeper); Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe Real Madrid: Courtois (goalkeeper); Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

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