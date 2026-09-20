2 tuyển thủ teqball TPHCM giành HCĐ đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam

Tuyển thủ teqball đã trở thành những người giành huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

VĐV teqball Việt Nam có chiến thắng tại trận tranh HCĐ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sáng ngày 20-9 theo giờ địa phương tại Nhật Bản, Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 20 trong môn teqball.

2 cầu thủ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi thi đấu trận tranh HCĐ trước cặp đối thủ Dsouza Joaquim, Beg Imran (Ấn Độ) tại nội dung đôi nam nữ.

Các cầu thủ Việt Nam là những người mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu. Minh Tân và Gia Nghi chơi phối hợp ăn ý trong các tình huống kỹ thuật để đưa bóng sang phần bàn của đối thủ.

Ván thứ nhất sớm kết thúc với chiến thắng 12-9 cho 2 cầu thủ Việt Nam.

Ván thứ 2 đã diễn ra với sự giằng co từ những điểm đầu tiên. Đội Ấn Độ ghi điểm sớm nhưng tiếc là trận đấu phải tạm dừng ở giữa hiệp 2 để nhân viên y tế săn sóc cho cầu thủ Beg Imran gặp chấn thương.

Dù sau đó cầu thủ này tiếp tục trở lại thi đấu, nhưng đội Ấn Độ không giữ được ưu thế. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi hiệu quả và hoàn tất chiến thắng với tỷ số 12-6.

Trận đấu đã khép lại với kết quả thắng 2-0 cho đội Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thắng chung cuộc 2-0, đội teqball Việt Nam giành tấm HCĐ trong nội dung đôi nam nữ. Hai tuyển thủ Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi trở thành gương mặt đầu tiên có huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đáng kể hơn, lần đầu tiên Đội tuyển teqball Việt Nam được góp mặt ASIAD 20 nhưng đã mang về thành tích khích lệ.

Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi là các VĐV của Thể thao TPHCM và Đội tuyển teqball Việt Nam tranh tài ASIAD 20. Ở kỳ ASIAD 20, Đội tuyển teqball Việt Nam góp mặt bằng kinh phí xã hội hóa.

Ngay sau khi giành được HCĐ, 2 tuyển thủ Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã được nhận thưởng “nóng” 50 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam. Theo quy định mỗi tấm HCV được thưởng “nóng” 200 triệu đồng, HCB là 100 triệu đồng và HCĐ là 50 triệu đồng.

MINH CHIẾN