Đội tuyển cầu mây Việt Nam có mặt tại ASIAD 20 với mục tiêu HCV

Thành viên Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) sáng ngày 18-9, sẵn sàng vào hành trình thi đấu quan trọng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển cầu mây Việt Nam sang Nhật Bản dự ASIAD 20. Ảnh: LÊ THANH

Ban huấn luyện và đội cầu mây Việt Nam ngay khi có mặt tại Nhật Bản đã được Ban tổ chức tiếp đón, bố trí tới du thuyền lưu trú theo quy định.

Đội tuyển cầu mây sẽ tranh tài 2 nội dung dành cho nam, 2 nội dung dành cho nữ tại ASIAD 20 và đặt mục tiêu phấn đấu giành tối thiểu 1 HCV.

Đội hình VĐV có mặt tại Nhật Bản gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (nữ), Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Huỳnh Ngọc Sang, Cấn Văn Hoàng, Lê Minh Đức, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Văn Nhàn, Phạm Quốc Thịnh (nam).

Môn cầu mây ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 3-10. Các đội tuyển cầu mây của Việt Nam đã được bốc thăm vào bảng đấu theo từng nội dung, vì vậy nắm rõ đối thủ trực tiếp của mình.

Lãnh đội cầu mây Việt Nam Lê Thanh Sơn trao đổi: “Toàn đội đã tập luyện kỹ lưỡng thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng các em sẽ tập trung thi đấu làm tốt chuyên môn. Ban huấn luyện từng đội sẽ có những điều chỉnh theo từng trận đấu khi diễn ra trực tiếp”.

Có mặt tại Nhật Bản, cầu thủ cầu mây nam, nữ Việt Nam sẽ tập làm quen nhà thi đấu trước khi tranh tài từ ngày 20-9.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển cầu mây Việt Nam từng giành 1 HCV nội dung đồng đội 4 người nữ, 1 HCB, 1 HCĐ. Năm nay tại ASIAD 20, toàn đội quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung này.

Cùng ngày 18-9, 2 võ sĩ Lò Thị Phung, Quàng Văn Minh của Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đã tới Nhật Bản. Họ sẽ bước vào thi đấu từ ngày 20-9, dựa trên lịch bốc thăm chuyên môn.

MINH CHIẾN