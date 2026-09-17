CHDCND Triều Tiên trở lại Nhật Bản dự Đại hội thể thao sau 41 năm

Khi các cầu thủ nam - và nữ CHDCND Triều Tiên bước ra sân đấu tại môn bóng đá Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026), họ đánh dấu quá trình thể thao của quốc gia này trở lại Nhật Bản tham dự một kỳ Đại hội thể thao lớn sau 41 năm.

Cầu thủ U23 của CHDCND Triều Tiên trong trận thua Trung Quốc (Ảnh: THX)

CHDCND Triều Tiên đã cử một đoàn thể thao khá lớn, lên đến 180 người, tham gia ASIAD 20. Họ khởi đầu quá trình hội nhập với Đại hội thể thao trên đất Nhật Bản với trận tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đánh bại Bangladesh tới 10-0 (môn bóng đá nữ) - trong khi tuyển U23 CHDCND Triều Tiên vừa thua ngược Trung Quốc 1-2 rất đáng tiếc vào chiều tối ngày 16-9.

CHDCND Triều Tiên - áo trắng, thua ngược Trung Quốc rất đáng tiếc môn bóng đá nam (Ảnh: THX)

Những kết quả này đánh dấu lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên tham dự một kỳ Đại hội thể thao lớn trên đất Nhật Bản - kể từ Đại hội thể thao sinh viên Kobe diễn ra hồi năm 1985.

Lịch sử tham gia các kỳ Đại hội thể thao tại Nhật Bản của CHDCND Triều Tiên đặc biệt ít ỏi. Khi Tokyo đăng cai Đại hội Thể thao châu Á năm 1958, CHDCND Triều Tiên vẫn chưa gia nhập Liên đoàn Đại hội thể thao châu Á, vốn là tiền thân của Hội đồng Olympic châu Á, cơ quan quản lý chính thức hiện tại của Đại hội thể thao châu Á.

CHDCNC Triều Tiên đã bỏ qua Đại hội thể thao châu Á Hiroshima năm 1994 ở trong bối cảnh quan hệ với Nhật Bản xấu đi và tình trạng bất ổn nội bộ sau khi Chủ tịch Kim Il Sung qua đời.

CHDCND Triều Tiên lại cũng đã không tham gia 2 kỳ Olympic (Đại hội thể thao thế giới) Tokyo năm 1964 và 2021 vì lý do chính trị và lo ngại về việc cách ly do dịch Covid-19.

Chính phủ Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với công dân CHDCND Triều Tiên, nhưng chấp nhận ngoại lệ cho kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 với danh nghĩa giao lưu thể thao quốc tế. Do vậy, CHDCND Triều Tiên đã cử một đoàn thể thao gồm 180 người, trong đó có 107 VĐV tham gia 14 môn thể thao.

Những cái tên nổi bật của thể thao CHDCND Triều Tiên có thể kể đến đôi giành HCB đôi nam nữ bóng bàn tại Olympic Paris 2024: Ri Jong-sik và Kim Kum-yong; VĐV nhảy cầu Kim Mi-rae và VĐV thể dục dụng cụ An Chang-ok.

Tâm trạng VĐV của CHDCND Triều Tiên đến Nhật Bản lần đầu sau nhiều thập kỷ dao động giữa bình tĩnh và thận trọng.

Tại cuộc họp báo ở SVĐ Kariya, HLV trưởng U23 của CHDCND Triều Tiên, ông Ri Kwang-chon khi được hỏi về khả năng gặp nước chủ nhà Nhật Bản ở tứ kết, ông trả lời thẳng thắn: “Họ chỉ là đối thủ. Không có ý nghĩa nào khác. Nếu gặp họ, chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình và thể hiện khả năng trên sân cỏ”.

Tại Olympic Paris 2024 (Đại hội thể thao thế giới lần thứ 33), thể thao CHDCND Triều Tiên đã xếp hạng 68 chung cuộc, giành được 2 HCB và 4 HCĐ. Thành tích này được cho là không tồi, với một đất nước bị cô lập nhiều năm và luôn phải đối mặt khó khăn kinh tế.

Tại kỳ Đại hội thể thao châu Á năm nay, CHDCND Triều Tiên dường như có gặp khó khăn trong việc đảm bảo thiết bị cho một số môn thi. Ủy ban Olympic của CHDCND Triều Tiên có hỏi mượn Liên đoàn ca nô của Hàn Quốc 2 chiếc thuyền ca nô nước rút.

Hai miền Triều Tiên có lịch sử thể thao thân thiện, từng cùng nhau thành lập đội đua thuyền rồng tại Đại hội thể thao châu Á Jakarta-Palembang 2018, đội khúc côn cầu nữ thống nhất tại Olympic mùa đông PyeongChang 2018.

Với những gì đang diễn ra, thể thao CHDCND Triều Tiên có quyền hy vọng vào một thành tích tốt tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.

Ở kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu, thể thao CHDCND Triều Tiên xếp hạng 10 chung cuộc trên Bảng tổng sắp huy chương, với 11 HCV, 18 HCB và 10 HCĐ (trong đó có 6 HCV ở môn cử tạ).

Đ.Hg.