Đoàn thể thao Việt Nam đã đến Nhật Bản tham dự ASIAD 20

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và gần 80 thành viên, cán bộ Đoàn thể thao Việt Nam chính thức lên đường tham gia tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam lên đường tranh tài ASIAD 20. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Tối khuya ngày 15-9, Lễ tiễn Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – đã thay mặt lãnh đạo ngành thể thao chúc toàn đoàn lên đường thi đấu ASIAD 20 thành công. Đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn thể thao Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Từng thành viên Thể thao Việt Nam sẽ là sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hoà bình, ổn định tới bạn bè quốc tế.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tự tin sang Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thành phần chính của Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tối khuya ngày 15-9 gồm Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh và các cán bộ, nhân viên y tế cùng HLV, VĐV của đội tuyển karate, wushu, rowing, canoeing.

Số lượng thành viên di chuyển sang Nhật Bản lần này là gần 80 người. Theo lịch trình, sáng ngày 16-9, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh và các thành viên sẽ đặt chân tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tham dự ASIAD 20.

Trước đó, Đoàn thể thao Việt Nam có các đội tuyển bóng đá nữ, bóng đá U23 nam, bắn súng, bóng chuyền nữ đến Nhật Bản.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam gặp mặt, chúc mừng toàn đoàn lên đường thi đấu thành công. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Khi từng thành viên Đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Nhật Bản, Ban tổ chức sẽ tiếp đón, đưa về nơi lưu trú theo quy định.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên (gồm 349 VĐV) tham dự 33 môn, phân môn chính thức với chỉ tiêu phấn đấu giành từ 4 HCV trở lên.

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản trong sáng sớm ngày 16-9. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Dự kiến vào sáng ngày 18-9, Lễ thượng cờ được tổ chức cho Đoàn thể thao Việt Nam.

ASIAD 20 diễn ra chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10.

MINH CHIẾN