Khép lại ASIAD 20: Võ thuật Việt Nam chưa đạt kết quả tương xứng

Nhiều đội tuyển quốc gia thuộc nhóm võ thuật của Đoàn thể thao Việt Nam chưa đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm (boxing, áo đỏ) đã giành HCB tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Dấu hỏi về taekwondo

Đội tuyển taekwondo Việt Nam tiếp tục không đạt HCV tại ASIAD 20, dù bộ môn taekwondo (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn taekwondo tập trung chuẩn bị chuyên môn cho nhóm võ sĩ trọng điểm nhưng thiếu thành tích huy chương đối kháng, biểu diễn quyền.

Tấm HCB duy nhất của taekwondo Việt Nam tại ASIAD 20 do võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang đạt tại nội dung thực tế ảo (Virtural). Với người làm chuyên môn, nội dung này như thể thao điện tử trong taekwondo nên chưa đánh giá đúng năng lực chuyên môn thực tiễn.

Taekwondo từng là môn ưu thế Thể thao Việt Nam, giành HCV ASIAD năm 1994, 1998, cũng là kết quả huy hoàng nhất của đội tuyển tại Đại hội thể thao châu Á.

Hiện tại, lần gần nhất võ sĩ taekwondo Việt Nam lọt vào 1 trận chung kết hạng cân đối kháng Đại hội thể thao châu Á là kỳ ASIAD 16-2010 (tuyển thủ Nguyễn Thị Hoài thu, hạng 53kg nữ). Sau 16 năm, chưa võ sĩ nào lặp lại thành tích trên.

Thực tế, đội tuyển taekwondo Việt Nam giành HCV đối kháng ở Giải vô địch châu Á trong các lần thi đấu gần nhất năm 2021, 2024 nhưng vào tham dự ASIAD thì không thành công. Trong khi đó, VĐV biểu diễn quyền thường xuyên giành HCV giải vô địch thế giới nhưng chưa từng đạt HCV cấp độ ASIAD.

Tại ASIAD 20, đội tuyển taekwondo Việt Nam góp mặt 8 võ sĩ (6 đối kháng, 2 biểu diễn quyền) nhưng về kết quả chưa làm hài lòng người hâm mộ. Trước đó, tại ASIAD 19, đội giành 3 tấm HCĐ lần lượt của võ sĩ Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), đồng đội biểu diễn quyền và cá nhân biểu diễn quyền nam (Trần Hồ Duy).

Vì sao nội dung đối kháng của Việt Nam không giành HCV?

Võ sĩ Đinh Văn Tâm có HCB cá nhân tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT) thì một trong những nguyên nhân cần đánh giá chính là nhiều đối nền quốc gia ở châu lục luôn có lực lượng VĐV dồi dào, đạt trình độ đẳng cấp. Nhiều môn võ thuật của Thể thao Việt Nam chưa sở hữu VĐV mạnh nhất đạt trình độ vượt trội trên đấu trường ASIAD.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục TDTT Trần Đức Phấn tin rằng từ những kết quả của ASIAD 20, Thể thao Việt Nam sẽ thấy rõ hơn khoảng cách chuyên môn để lựa chọn nội dung phù hợp làm trọng điểm đầu tư xác định tranh huy chương.

Việt Nam tham dự các môn võ thuật tại ASIAD 20 gồm karate, judo, kurash, wushu, jujitsu, boxing, taekwondo, vật, võ thuật tổng hợp MMA. Đáng tiếc, không đội tuyển nào giành HCV nội dung đối kháng cá nhân.

Tấm HCV quý giá nhất trong các môn võ thuật ở ASIAD 20 của Việt Nam thuộc về Đội tuyển karate Việt Nam tại nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ.

Võ sĩ karate Việt Nam giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong khi đó, nhiều nền thể thao tại Đông Nam Á đã giành HCV các nội dung đối kháng cá nhân nhóm võ thuật. Thái Lan giành HCV taekwondo, boxing, jujitsu, võ thuật tổng hợp MMA. Đoàn Malaysia có HCV karate. Thể thao Philippines giành HCV taekwondo. Đoàn Singapore có HCV võ thuật tổng hợp MMA.

Trong nhiều năm qua, các tuyển thủ võ thuật luôn giành khoảng 50% thành tích HCV cho Thể thao Việt Nam tại đấu trường Đại hội Đông Nam Á (SEA Games), nhưng bây giờ lại thiếu những tấm HCV tại ASIAD.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19, Thể thao Việt Nam không đạt HCV đối kháng cá nhân nhóm môn võ thuật dù có huy chương các môn karate, taekwondo, wushu, kurash, boxing, jujitsu. Tại ASIAD 20, các kết quả huy chương nhóm môn võ thuật đến từ Đội tuyển karate (1 HCV, 2 HCĐ), boxing (1 HCB), wushu (1 HCB, 4 HCĐ), taekwondo (1 HCB).

MINH CHIẾN