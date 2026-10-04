Chia tay ASIAD 20, hẹn gặp lại Qatar năm 2030

Lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã tổ chức đặc sắc tại sân vận động trung tâm Paloma Mizuho ở thành phố Nagoya (Nhật Bản).

Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ bế mạc ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chương trình bế mạc ASIAD 20 đã được chủ nhà Nhật Bản gởi tới khán giả toàn châu Á với nội dung đặc sắc và có những nét truyền thống đáng nhớ tối ngày 4-10, theo giờ địa phương.

Tại Lễ bế mạc chia tay ASIAD 20, Ban tổ chức thực hiện chương trình mang chủ đề “ONE ASIA” với thông điệp rõ ràng hướng tới một châu Á gắn kết thông qua thể thao nói chung.

Trong đó, Ban tổ chức đã trình chiếu hình ảnh về những ngày tranh tài ASIAD 20, qua đó làm nên nhiều kết quả và thành tích giá trị của thể thao châu Á.

Các đoàn thể thao, trong đó có đoàn Việt Nam, đã diễu hành tại chương trình bế mạc cũng như lời chia tay khán giả, người hâm mộ sau những ngày tranh tài hấp dẫn đã qua.

Lá cờ Olympic châu Á được trao cho chủ nhà Qatar của ASIAD 21. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sau khi trình diễn chương trình âm nhạc sống động trên sân khấu chính, Trưởng Ban tổ chức ASIAD 20 của chủ nhà Nhật Bản đọc bài diễn văn chính thức bế mạc Đại hội. Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan Bin Hamad Al-Thani cũng thông báo bế mạc kỳ Đại hội thể thao lần thứ 20 của châu lục, qua đó lá cờ Olympic của châu Á được hạ xuống.

Cùng tại đây, Chủ tịch OCA Sheikh Joaan Bin Hamad Al-Thani trao lá cờ Olympic châu Á cho đại diện quốc gia Qatar, nơi tổ chức ASIAD 21-2030.

ASIAD 20 đã tổ chức 469 nội dung của 43 môn (71 phân môn) chính thức. Đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu với kết quả 169 HCV, 89 HCB, 83 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản ở vị trí thứ nhì (83 HCV, 95 HCB, 91 HCĐ).

Đoàn thể thao Việt Nam có vị trí 20 với thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Tại ASIAD 20, VĐV điền kinh Boonson Puripol (Thái Lan) và kình ngư bơi lội trẻ tuổi Yu Zidi (Trung Quốc) nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất.

MINH CHIẾN