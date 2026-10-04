Bóng chuyền Việt Nam chưa đạt kết quả thuyết phục tại ASIAD 20

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu tại ASIAD 20 nhưng vẫn còn nhiều điều để giới chuyên môn tiếp tục điều chỉnh.

Bóng chuyền nam Việt Nam vẫn chưa thể vào tứ kết tại ASIAD 20. Ảnh: AINAGOC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với vị trí hạng 7 còn bóng chuyền nam Việt Nam có hạng 10.

Trước khi dự ASIAD 20, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là bảo vệ thành công vị trí hạng 4 nữ từng có tại ASIAD 19. Trong khi đó, Ban huấn luyện đội nam kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng vào tứ kết.

Trên thực tế, 2 đội bóng chưa hoàn thành mục tiêu. Từng kết quả thi đấu của 2 Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ phản ánh rõ nét trình độ của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường châu Á thời điểm hiện tại. Các đội bóng chuyền (nam, nữ) tại châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Iran… đang có sự phát triển rất mạnh, do đó bóng chuyền Việt Nam sẽ phải tìm cơ hội thu hẹp khoảng cách trước họ.

Xuyên suốt thời gian chuẩn bị cho ASIAD 20, từng đội tuyển được tập huấn tập trung 4 tháng đảm bảo phong độ cho thi đấu. Tuy nhiên, trước các đối thủ ở châu lục, hai đội chưa thể vượt ngưỡng để giành chiến thắng như kỳ vọng.

Tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu 6 trận, trong đó có 2 trận thua (trước Trung Quốc, Indonesia). Việc liên tiếp để thua đội Indonesia trong các giải đấu chính thức ở năm 2026 (tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, ASIAD 20) cho thấy bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải thay đổi nhiều, nếu muốn lấy lại vị thế ở Đông Nam Á hay tìm cơ hội khẳng định ở châu Á trong giai đoạn tiếp theo.

Bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc tại ASIAD 20. Ảnh: VFV

Trong khi đó, ngôi vô địch chặng 2 Giải SEA V.Cup 2026 mới phản ánh được 1 phần chuyên môn của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lúc này. Tại ASIAD 20, đội nam thi đấu 6 trận, để thua 3 (trước Ấn Độ, Qatar, Đài Bắc Trung Hoa). Vị trí hạng 10/16 đội dự ASIAD 20 là kết quả chưa tốt, để các nhà quản lý cùng Ban huấn luyện rút kinh nghiệm, tập trung hoàn thiện ở quá trình tập huấn tiếp theo.

Kết thúc ASIAD 20, bóng chuyền Việt Nam bắt đầu xây dựng kế hoạch chuẩn bị hướng tới SEA Games 34-2027 tại Malaysia. Lực lượng VĐV hoặc Ban huấn luyện của các đội bóng có thể có những điều chỉnh nhân sự.

Tại ASIAD 18-2018, đội nam Việt Nam xếp hạng 14 còn đội nữ xếp hạng 6. Tại ASIAD 19-2022 (tổ chức năm 2023), đội nam Việt Nam không tham dự còn đội nữ đứng hạng 4. Theo quy định môn bóng chuyền ASIAD, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 12 cầu thủ.

MINH CHIẾN