Lá thăm đã đưa đội bóng chuyền nam Quân đội cùng Công an Nhân dân sớm gặp nhau ngay tại vòng bảng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đội nam Quân đội rơi vào bảng "tử thần" tại Đại hội năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã họp kỹ thuật và bốc thăm thi đấu nội dung nam, nữ trong ngày 27-11 tại TPHCM.

Theo đó, bảng A nam gồm các đội Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM (chủ nhà), Khánh Hòa, còn bảng B gồm Công an Nhân dân, Quân đội, Ninh Bình, Vĩnh Long.

Sau khi có kết quả, giới chuyên môn xác định bảng B nam là bảng “tử thần” khi 3 đội đánh giá cao gồm Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình sớm so tài cùng nhau.

Hiện tại, 3 đội bóng này sở hữu các gương mặt tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam. Các trận đấu giữa họ xem như cuộc so tài nội bộ của lực lượng đội tuyển bóng chuyền quốc gia.

Đối với nữ, bảng C gồm TPHCM (chủ nhà), Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, còn bảng D có Hà Nội, Quân đội, Quảng Ninh và Tây Ninh.

Bảng D nữ cũng là bảng đấu “tử thần” khi 3 đội bóng mạnh gồm Hà Nội, Tây Ninh và Quân đội phải gặp nhau. Trong đó, đội Quân đội đang là đương kim vô địch Đại hội, còn Tây Ninh là đương kim á quân.

Đội nữ Tây Ninh cũng vào bảng "tử thần" với nhiều đội mạnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chương trình thi đấu, mỗi ngày sẽ diễn ra 3 trận với các khung giờ 14 giờ, 16 giờ 30 và 19 giờ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Môn bóng chuyền (trong nhà) tranh tài chính thức từ ngày 28-11 đến 11-12.

Ban tổ chức mở cửa tự do Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) để người hâm mộ vào sân cổ vũ thi đấu miễn phí.

Tại Đại hội lần này, môn bóng chuyền trong nhà có lắp hệ thống camera Video Challenge Eyes (mắt thần) hỗ trợ trọng tài điều hành chuyên môn.

Theo quy định, các đội sẽ đấu vòng bảng sau đó xác định thứ hạng để xếp cặp đấu tại tứ kết, tranh vé bán kết. Các trận chung kết nam, nữ tổ chức ngày 11-12.

MINH CHIẾN