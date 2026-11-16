U20 nam, nữ Việt Nam trở lại tranh tài giải bóng chuyền trẻ châu Á 2027

Hai đội U20 nam và U20 nữ Việt Nam sẽ tham dự giải trẻ châu lục năm 2027 do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức.

Phạm Quỳnh Hương đã trưởng thành là tuyển thủ quốc gia sau khi thi đấu cùng Đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

Trao đổi cùng SGGP ngày 16-11, đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) cho biết 2 đội bóng chuyền U20 nam và U20 nữ Việt Nam được xây dựng kế hoạch tham gia Giải bóng chuyền trẻ châu Á 2027.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức giải U20 nam tại Bahrain từ ngày 5 đến 11-7-2027 còn U20 nữ diễn ra ở Indonesia từ 19 đến 25-7-2027.

Do đó, ngay trong giai đoạn đầu năm 2027, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị, xây dựng lực lượng tập huấn làm nhiệm vụ tại 2 giải đấu trên.

Lần gần nhất Việt Nam có 2 đội U20 nam và U20 nữ tham dự Giải bóng chuyền trẻ châu Á là vào năm 2024.

Tại giải đấu trẻ năm 2024, đội bóng chuyền U20 nữ Việt Nam tham dự với 12 VĐV gồm: Nguyễn Vân Hà, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thị Khánh Lâm, Đặng Thị Hồng, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Lan Vy, Lê Như Anh, Lê Lê Bách Hợp, Hà Kiều Vy và Nguyễn Phương Quỳnh.

Với kết quả đạt được tại giải đấu, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh đã giành quyền tham dự Giải vô địch U21 thế giới năm 2025.

Đáng chú ý, những VĐV trưởng thành từ giải đấu này như Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Như Anh hiện đã trở thành tuyển thủ quốc gia, đồng thời vừa góp mặt tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trong khi đó, bóng chuyền nam Việt Nam cũng góp mặt Giải vô địch U20 châu Á 2024 với HLV trưởng Hoàng Văn Phương cùng các VĐV Nguyễn Hữu Trình, Phạm Xuân Sinh, Trương Công Nguyên, Lê Anh Dũng, Trần Mạnh Hùng, Trịnh Ngọc Đạt, Dương Đức Hải, Đặng Nguyễn Xuân Hợp, Tăng Ngọc Hiếu, Lý Đình Quý, Nguyễn Văn Thành, Đinh Văn Trí.

Nhiều VĐV đã phát triển vượt bậc sau giải đấu trên, trong đó chủ công Tăng Ngọc Hiếu đã trở thành tuyển thủ quốc gia dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN