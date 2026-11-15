Giải bóng chuyền SEA V.Cup có thể đổi tên thành ASEAN Championship

Nhiều khả năng giải bóng chuyền quốc tế Đông Nam Á (SEA V.Cup) sẽ tiếp tục thay đổi tên gọi thành ASEAN Championship từ năm 2027.

Đội nam Việt Nam đã vô địch chặng 2 Giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: VĂN DUY

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á, ông Somporn Chaibangyang mới đây cho biết bộ phận chuyên môn có thể tính toán đổi tên gọi giải SEA V.Cup thành ASEAN Championship (Giải vô địch Đông Nam Á) và thể thức thi đấu dự kiến thay đổi.

Giải SEA V.Cup 2026 đã diễn ra nội dung nữ gồm 4 đội: Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia và nội dung nam, gồm 6 đội: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á cho biết, nội dung nữ của giải SEA V.Cup sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới nhằm đáp ứng các yêu cầu tổ chức giải đấu khu vực của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á.

Giải SEA V.Cup nếu trở thành Giải vô địch Đông Nam Á thì các nhà vô địch nam, nữ của khu vực có cơ hội tiếp tục dự các giải đấu cấp châu lục hoặc thế giới.

Tiền thân giải SEA V.Cup có tên gọi là ASEAN Grand Prix. Sau đó, giải đổi tên thành SEA V.League. Từ năm 2026, giải được xác định tên gọi SEA V.Cup.

Hiện tại, chương trình thi đấu bóng chuyền (trong nhà) thu hút đầy đủ các đội bóng tại Đông Nam Á góp mặt là SEA Games. Tuy vậy, đây là cấp độ Đại hội thể thao khu vực, không phải Giải vô địch Đông Nam Á.

Những năm gần đây, Việt Nam và Thái Lan thay phiên nhau tổ chức từng chặng đấu Giải SEA V.Cup nữ, còn Indonesia và Philippines là chủ nhà các chặng dành cho bóng chuyền nam.

Năm 2026, đội nữ Thái Lan vô địch 2 chặng của giải, trong khi đội nam Campuchia và Việt Nam lần lượt lên ngôi vô địch mỗi chặng.

MINH CHIẾN