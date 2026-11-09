HLV Trần Đình Tiền: 20 năm bền bỉ cùng bóng chuyền Biên Phòng MB

Một trong những nhân tố góp phần làm nên chức vô địch của Biên Phòng MB tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 chính là dấu ấn cầm quân của HLV trưởng Trần Đình Tiền.

HLV trưởng Trần Đình Tiền luôn đánh giá cao nỗ lực thi đấu của các cầu thủ trong đội hình Biên Phòng MB. Ảnh: VFV

“Đây là trận chung kết mang lại nhiều cảm xúc. Tôi và toàn đội rất vui khi giành chức vô địch mùa giải 2026. Dù chịu không ít áp lực, các cầu thủ vẫn nỗ lực, tập trung tích lũy từng điểm số ở cả vòng 1 lẫn vòng 2. Không khí cổ vũ sôi động trên khán đài cũng tiếp thêm tinh thần để toàn đội giành chiến thắng như mong đợi”, HLV Trần Đình Tiền chia sẻ sau khi cùng Biên Phòng MB đăng quang tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) tối 8-11.

Chức vô địch năm nay càng có ý nghĩa với nhà cầm quân này khi gợi nhớ cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, khi lần đầu tiên ông đưa đội bóng lên ngôi vô địch quốc gia vào năm 2009. Lần ấy, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), đội Sao Vàng Biên Phòng (tiền thân của Biên Phòng MB) gây bất ngờ khi vượt qua nhiều đối thủ để bước lên bục cao nhất.

Từ dấu mốc ấy, đội bóng tiếp tục trải qua nhiều mùa giải với những thăng trầm, nhưng vẫn duy trì vị thế cạnh tranh ở giải đấu quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đình Tiền, Biên Phòng MB nhiều lần góp mặt ở trận chung kết vào các năm 2011, 2023, 2024, 2025 và 2026.

Đáng chú ý, ông bắt đầu đảm nhận công tác huấn luyện đội bóng từ năm 2006. Với 20 năm gắn bó, HLV Trần Đình Tiền hiện là một trong những nhà cầm quân có thời gian dẫn dắt liên tục lâu nhất tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Chức vô địch năm 2026, sau chiến thắng trước đối thủ mạnh Công an TPHCM, càng đánh dấu một chặng đường bền bỉ của ông với đội bóng áo lính.

HLV Trần Đình Tiền và các học trò luôn giữ sự tập trung trong mọi giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong công tác huấn luyện, HLV Trần Đình Tiền luôn đề cao sức mạnh tập thể, xem kỷ luật và sự đồng lòng là nền tảng xây dựng đội bóng. Mọi phương án chiến thuật đều hướng đến sự vận hành thống nhất, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Đặc thù môi trường thể thao Bộ đội Biên phòng cũng khiến ông đặt ra yêu cầu cao về ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của từng thành viên.

Một trong những nguyên tắc được nhà cầm quân này coi trọng là sự thấu hiểu giữa ban huấn luyện và cầu thủ. Ông chia sẻ: “Lực lượng cầu thủ giỏi là nòng cốt để chúng tôi xây dựng một tập thể mạnh. Vì vậy, mình phải hiểu họ, biết rõ tính cách của từng người để tạo môi trường và tâm lý tập luyện phù hợp. Ngược lại, việc tìm đến thành tích sẽ rất khó khăn”.

Qua nhiều thế hệ cầu thủ, HLV Trần Đình Tiền cũng chú trọng xây dựng mối quan hệ gần gũi, cởi mở với học trò. Không ít cầu thủ từng được ông dìu dắt nay chuyển sang công tác huấn luyện và trở thành những đồng nghiệp trẻ. Với họ, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, xem đó là cách góp phần chuẩn bị lực lượng kế cận cho bóng chuyền Việt Nam.

Hai thập niên gắn bó với Biên Phòng MB đã mang lại cho HLV Trần Đình Tiền nhiều dấu ấn đáng tự hào. Đặc biệt, chức vô địch quốc gia ba năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026 là thành quả ghi nhận sự ổn định trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng và duy trì bản sắc của đội bóng.

Dẫu vậy, nhà cầm quân này không muốn các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ông nhấn mạnh: “Giành được danh hiệu đã khó, giữ vững và phát huy thành quả còn khó hơn. Tôi luôn mong các cầu thủ duy trì sự ổn định cả về tâm lý lẫn chuyên môn”. Với Trần Đình Tiền, chiếc cúp vô địch thứ ba liên tiếp cũng là động lực để Biên Phòng MB tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn.

MINH CHIẾN