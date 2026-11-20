Bóng chuyền Việt Nam đang chứng kiến sự trưởng thành của một thế hệ HLV trưởng trẻ, những người miệt mài trên băng ghế huấn luyện, tận tâm dìu dắt học trò và nỗ lực chinh phục những thành tích mới. Họ chính là những bông hoa đẹp, góp thêm sắc màu ý nghĩa cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa luôn tập trung chỉ đạo cầu thủ trong các trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bất ngờ nhận trọng trách HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An ngay trước khi tranh tài vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2025. Dù gặp bỡ ngỡ nhưng cô và đội bóng của mình vẫn lên ngôi vô địch năm 2025, bảo vệ được vị trí số 1 từng có tại năm 2024. Khi đó, HLV trưởng Ngọc Hoa mới 38 tuổi.

Chia sẻ về chuyện nghề, HLV Ngọc Hoa cho biết mỗi người có phương pháp huấn luyện riêng. Với bản thân cô, nền tảng chuyên môn được tích lũy từ những năm tháng thi đấu, cùng quá trình học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ HLV đi trước, là hành trang quan trọng để tự tin bước vào công tác huấn luyện thực tế. Đến lúc này, HLV Ngọc Hoa đang là HLV nữ duy nhất giữ vai trò HLV trưởng một đội bóng tại Giải bóng chuyền quốc gia.

Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh vừa đưa đội nam Công an TPHCM vào chung kết, giành ngôi á quân quốc gia 2026. Với vị HLV trẻ này, kết quả không chỉ từ sự tập trung thi đấu của từng VĐV mà còn có nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu nhau trong chuyên môn giữa VĐV cùng Ban huấn luyện.

Khi nhận trọng trách HLV trưởng đội bóng vào đầu năm 2026, HLV Nguyễn Văn Hạnh gặp không ít áp lực bởi sẽ chỉ đạo 1 đội hình gồm nhiều VĐV nổi tiếng và nhận kỳ vọng giành thành tích cao. Tuy nhiên, áp lực dần cởi bỏ qua từng bước huấn luyện. HLV Nguyễn Văn Hạnh tạo được sự tin tưởng từ tập thể, luôn được học trò tôn trọng và tuân thủ đúng yêu cầu chiến thuật đặt ra.

HLV Nguyễn Văn Hạnh của đội Công an TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở một góc độ khác, niềm vui của người làm nghề đôi khi không chỉ đến từ những tấm huy chương hay vị trí trên bục vinh quang. Với HLV Ngô Văn Kiều của Sanest Khánh Hòa, đó còn là cảm xúc vỡ òa khi chứng kiến các học trò hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng tại Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Sau trận thắng quyết định, nhà cầm quân này nở nụ cười rạng rỡ, giơ cao hai tay ăn mừng, như trút bỏ mọi áp lực sau hành trình đầy thử thách.

Đây là năm thứ 2, HLV Ngô Văn Kiều đảm trách vai trò HLV trưởng đội Sanest Khánh Hòa. Từng là VĐV nổi danh của bóng chuyền Việt Nam giành hàng loạt danh hiệu nhưng HLV Ngô Văn Kiều đã gặp thách thức lớn với chính đội bóng Sanest Khánh Hòa của mình.

Ông chỉ có đội hình trẻ trong tay do nhiều cầu thủ tên tuổi đã rời đi ở giai đoạn khó khăn kinh phí. Tuy nhiên trong cả 2 năm 2025, 2026, HLV trưởng Ngô Văn Kiều và học trò dù phải dự lượt phân hạng nhưng đã vượt qua khe cửa hẹp trụ hạng thành công.

“Hãy chơi thoải mái đi”, “tất cả tập trung, chỉ cần mỗi người cùng nhau cố gắng là không sao”… đó là những lời động viên của HLV Ngô Văn Kiều dành cho các học trò mỗi khi dừng điều chỉnh trong ván đấu.

Vị HLV này chia sẻ: “Tôi đã trải qua nhiều năm thi đấu thành tích cao và hiểu được áp lực chuyên môn, thành tích như thế nào. Từ kinh nghiệm của mình, tôi truyền đạt lại cho các VĐV để họ thêm tự tin và dĩ nhiên không bao giờ thêm áp lực”.

Ngoài họ, bóng chuyền Việt Nam còn không ít HLV trẻ khác đã và đang khẳng định sự hiệu quả ở công tác huấn luyện, giành được các kết quả cùng đội bóng chủ quản như Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng), Trần Viết Cường (Đà Nẵng), Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) hay Trần Văn Giáp (Hưng Yên)…

Theo đánh giá của Ban chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, nhiều đơn vị trên cả nước đang sở hữu lực lượng HLV trẻ có chuyên môn và ngày càng tự tin đảm nhận công tác huấn luyện. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.

MINH CHIẾN