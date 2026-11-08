Đội Hà Nội rớt hạng sau trận thua ngược Sanest Khánh Hòa

Những người lạc quan nhất không nghĩ đội bóng chuyền nam Hà Nội có thể xuống hạng tại giải đấu năm nay.

Sanest Khánh Hòa đã trụ hạng thành công sau chiến thắng trước đội Hà Nội. Ảnh: VFV

Chiều 8/11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Sanest Khánh Hòa đã có màn ngược dòng ấn tượng trước đội Hà Nội trong trận đấu quyết định suất trụ hạng tại giải bóng chuyền nam quốc gia năm nay. Dù để thua ván đầu, đội bóng phố biển vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó xếp thứ 7 và tiếp tục góp mặt ở mùa giải tiếp theo.

Ngay từ ván đấu đầu tiên, hai đội nhập cuộc thận trọng, tập trung hạn chế sai sót trong khâu phòng thủ bước một để triển khai chiến thuật tấn công. Nhờ những đường chuyền hai hiệu quả của Nguyễn Tiến Công, các mũi đập Xuân Đức, Ngọc Hoàng, Văn Chường và Kuon Mom liên tục tạo sức ép, giúp Hà Nội giành chiến thắng 25/20.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn điểm không giúp đội bóng Thủ đô duy trì được sự ổn định. Sang ba ván tiếp theo, đội Hà Nội dần đánh mất thế trận trước những pha tấn công ngày càng sắc bén của Sanest Khánh Hòa.

Sau khi giải tỏa được áp lực tâm lý, chủ công trẻ Tăng Ngọc Hiếu cùng ngoại binh Nathan Massó Mendoza thi đấu nổi bật, liên tục ghi điểm bằng những pha dứt điểm chính xác. Dù hàng chắn Hà Nội thường xuyên bố trí từ 2 đến 3 cầu thủ để theo kèm, các mũi tấn công của Sanest Khánh Hòa vẫn phát huy hiệu quả.

Ở ván thứ tư, tình huống phát bóng tấn công ghi điểm của Nathan Massó Mendoza đã khép lại trận đấu, ấn định chiến thắng 3-1 cho Sanest Khánh Hòa. Các ván đấu lần lượt có tỷ số 20/25, 25/23, 25/22 và 26/24.

Đội Hà Nội (áo đỏ) tự đánh mất cơ hội trụ hạng của mình. Ảnh: VFV

Sanest Khánh Hòa cán đích ở vị trí thứ 7 và hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ngược lại, Hà Nội xếp thứ 8 và phải xuống hạng sau mùa giải năm nay. Đây là kết quả đáng tiếc đối với đội bóng Thủ đô. Trước khi vòng 2 khởi tranh, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường từng có cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, phong độ sa sút khiến Hà Nội không thể tận dụng cơ hội để đạt được mục tiêu đề ra.

Chiều ngược lại, HLV trưởng Ngô Văn Kiều của Sanest Khánh Hòa chia sẻ niềm vui sau trận đấu: “Chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu là trụ hạng thành công. Trong trận đấu này, ngoại binh người Cuba của chúng tôi đã thi đấu thật sự hiệu quả. Mong muốn lớn nhất của tôi là đội được đầu tư, tăng cường nhiều VĐV chất lượng để có thể đạt kết quả tốt trong những mùa tiếp theo”.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội TP.HCM đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-0, qua đó giành vị trí thứ 5 tại giải năm nay.

MINH CHIẾN