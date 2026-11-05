Tìm phương án thi đấu phù hợp cho giải bóng chuyền quốc gia 2027

Các nhà chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bắt đầu tính toán phương thức tổ chức thi đấu phù hợp cho giải đấu năm 2027.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia luôn được chờ đợi có 1 thể thức tổ chức phù hợp chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua tìm hiểu của SGGP, bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bắt tay vào xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu Giải vô địch quốc gia 2027. Tuy nhiên, thể thức thi đấu đang được xem xét kỹ lưỡng, tiến tới phương án tối ưu nhất trước khi Điều lệ Giải vô địch quốc gia 2027 được ban hành.

Về cơ bản, giải bóng chuyền quốc gia vẫn tổ chức 2 vòng đấu dành cho các đội nam, nữ để đi đến chung kết, tranh ngôi vô địch.

Cách thức thi đấu và phương thức tổ chức nào phù hợp đảm bảo chuyên môn hiệu quả tại cả 2 vòng của năm 2027 và những năm tiếp theo được giới chuyên môn chờ đợi. Tất cả mong muốn 1 thể thức thi đấu ổn định, không phải thay đổi qua mỗi mùa giải.

Từ năm 2025, số đội tham dự Giải vô địch quốc gia rút gọn còn 8 nam, 8 nữ. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường từng phát biểu tại đầu mùa giải 2025 rằng việc quy định 8 đội nam, 8 đội nữ thi đấu giải vô địch quốc gia để hoàn thành lộ trình nâng cao chuyên môn, tạo tính hấp dẫn và sự cạnh tranh ở giải quốc gia.

Thực tế các năm 2025 và 2026, cách thức tổ chức thi đấu để giúp nhà quản lý thử nghiệm tìm ra bất cập nhằm điều chỉnh lại hiệu quả.

Năm ngoái, Giải vô địch quốc gia quy định mỗi đội thi đấu 1 lượt vòng bảng với 7 trận (trong đó có 5 trận tại vòng 1 và 2 trận tại vòng 2).

Các kết quả tại vòng 2 đồng thời quyết định các suất bán kết tranh chung kết tìm HCV, còn nhóm 4 đội phía sau phải thi đấu tranh trụ hạng. Thể thức này diễn ra sự bất cập thực tiễn là cầu thủ thi đấu ít trận, vòng chung kết không tạo ra hấp dẫn, còn vòng phân hạng tranh suất trụ hạng thiếu kịch tính.

Năm nay, thể thức được thay đổi. Mỗi đội đấu 2 lượt vòng bảng với 14 trận (7 trận tại vòng 1 và 7 trận tại vòng 2).

Số trận được gia tăng nhưng kết quả lại sớm xác định khi vòng 2 chỉ đi được 2/3 số lượt trận. Đồng thời, đội bóng có kết quả yếu kém tại vòng bảng vẫn đủ trụ hạng nếu chỉ cần thắng 1 trận quyết định cuối cùng.

Từ những thực tế này, bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chắc chắn rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương thức tổ chức mùa giải 2027 hiệu quả nhất có thể.

Giải bóng chuyền quốc gia tại Việt Nam vẫn đang có sự hấp dẫn nhờ ngoại binh góp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, Giải bóng chuyền quốc gia ở Việt Nam chỉ tổ chức thời gian thi đấu gói gọn trong 1 năm. Có những ý kiến xem xét việc tổ chức theo mô hình mùa giải (từ cuối năm trước tới đầu năm sau) phù hợp hay không nhưng chưa thông qua.

Liên đoàn là nơi ban hành điều lệ giải bóng chuyền quốc gia. Tuy nhiên, điều lệ của giải đấu xây dựng phải phù hợp với tổng thể chung các đội nam, nữ tham dự, giúp tránh những tranh cãi và tạo sự ổn định xuyên suốt.

MINH CHIẾN