4 đội bóng chuyền nam vào bán kết

Sau trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội vào tối ngày 2-11, Ban tổ chức đã sớm xác định được 4 đội đủ điểm số vào bán kết tại vòng 2 giải bóng chuyền các CLB năm nay.

Đội nam Ninh Bình giành suất bán kết sau trận đấu quan trọng tối ngày 2-11. Ảnh: LẬP NGUYỄN

Trận đấu muộn nhất của ngày 2-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) là cuộc so tài giữa hai đội bóng chuyền Ninh Bình với Hà Nội.

2 bên đã đưa ra sân đội hình tốt nhất tìm cơ hội chiến thắng nhằm quyết định suất bán kết cho mình. Trong trận này, ngoại binh Boy Arnez Arabi của Ninh Bình đã thi đấu dũng mạnh, khuấy đảo hàng chắn đối phương và giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 (25/23, 25/21, 17/25, 25/23).

Thắng lợi giúp thầy trò HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) vươn lên vị trí thứ 4 để cầm chắc tấm vé vào bán kết dù còn 2 lượt đấu cuối chưa thi đấu.

Đội Hà Nội không giành được chiến thắng và thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ninh Bình nên tụt xuống hạng 5, lỡ suất vào bán kết.

Sau ngày 2-11, 4 đội bóng đã sớm giành vé vào bán kết gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM và Ninh Bình.

Đội Thể Công Tân Cảng đã chắc 1 suất vào bán kết năm nay. Ảnh: VFV

Sau khi 2 lượt cuối diễn ra vào các ngày 4 và 5-11, thứ hạng cuối cùng tại nhóm đầu của 4 đội bóng xác định qua đó các cặp đấu bán kết sẽ hình thành.

Hiện tại, đội Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch quốc gia đồng thời giữ kết quả toàn thắng nên đảm bảo được vị trí số 1 sau vòng bảng.

Trong khi đó, 4 đội TPHCM, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ phải tìm những kết quả cuối cùng trong 2 lượt thi đấu còn lại nhằm phân định vị trí trước khi dự vòng đấu tranh suất trụ hạng.

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MINH CHIẾN