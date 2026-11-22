Đội bóng chuyền nữ TPHCM sẽ không thể có sự phục vụ của đội trưởng Đặng Thị Kim Thanh do chưa kịp bình phục chấn thương.

Đặng Thị Kim Thanh không kịp bình phục chấn thương để dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 22-11, đại diện Ban huấn luyện đội nữ TPHCM cho biết sau khi kiểm tra mức độ chấn thương thì khả năng kịp hồi phục trong tháng 11 của Đặng Thị Kim Thanh chưa khả quan. Do vậy, VĐV này không thể tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đặng Thị Kim Thanh sẽ được điều trị tích cực để có thể trở lại thi đấu Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 trong tháng 12 tại Thái Nguyên. Giải đấu này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đội nữ TPHCM nhằm tìm suất thăng hạng lên Giải vô địch quốc gia 2027.

Đặng Thị Kim Thanh gặp chấn thương đầu gối khi thi đấu cùng đội VTV Bình Điền Long An tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Vĩnh Long. Cô được đội TPHCM cho VTV Bình Điền Long An mượn tăng cường lực lượng.

Trước đó, Kim Thanh đã thi đấu cùng đội nữ TPHCM tại vòng bảng Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 để giành quyền vào Vòng chung kết.

Kim Thanh thi đấu hiệu quả ở vị trí phụ công và đối chuyền. Do không thể có sự phục vụ của Kim Thanh, Ban huấn luyện đội nữ TPHCM đã tính phương án nhân sự phù hợp thay thế.

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 8 đội tham dự, trong đó TPHCM là chủ nhà.

Hiện tại, tập thể đội bóng đang tập huấn tại Đắk Lắk chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài. HLV trưởng Trần Hiền và các VĐV quyết tâm thể hiện phong độ tốt nhất tại Đại hội trên sân nhà.

Ngoài Kim Thanh, đội TPHCM còn nhiều gương mặt nhận sự tin tưởng của Ban huấn luyện như Đào Thị Nhung, Phan Khánh Vy, Đặng Thị Mỹ Duyên, Dương Yến Nhi, Trương Mộng Kha, Nguyễn Thị Hoài Mi, Lê Thị Mỹ Xuyên, Phan Trần Thanh Mai…

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-11 tới 11-12. Ngày 27-11, các đội được đăng ký danh sách chính thức cuối cùng với Ban tổ chức tại cuộc họp kỹ thuật trước thi đấu.

MINH CHIẾN