Sau mùa giải 2026, bóng chuyền Việt Nam hướng đến các nhiệm vụ quốc tế năm 2027, trong đó gồm kế hoạch đăng cai một chặng SEA V.Cup nữ, dù thể thức giải đấu vẫn chưa được công bố chính thức.

Chặng 1 nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 đã được diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự kiến đăng cai một chặng nội dung nữ SEA V.Cup 2027. Tuy nhiên, thể thức và tên gọi giải đấu, trong trường hợp chuyển sang mô hình Vô địch Đông Nam Á (ASEAN Championship), vẫn chờ thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á.

Tại SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng nhì chặng 1 trên sân nhà Đông Anh (Hà Nội), trước khi bất ngờ xếp cuối trong 4 đội tham dự chặng 2 tại Thái Lan.

Ở cấp độ châu lục, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã sơ bộ công bố lịch tổ chức 4 giải trẻ U16 và U20 nam, nữ năm 2027, trong khi kế hoạch AVC Cup 2027 chưa được công bố. Tại AVC Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng ba, còn đội tuyển nam không có suất tham dự.

Sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự kiến họp tổng kết chuyên môn, xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế cho các đội tuyển trong năm 2027.

MINH CHIẾN