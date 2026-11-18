Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục là nơi tranh tài vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2027.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiếp tục tổ chức vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2027. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu của SGGP, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định trao quyền đăng cai vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2027 cho Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Dự kiến, giải đấu được tổ chức từ ngày 29-3 tới 11-4-2027. Địa điểm này sẽ đồng đăng cai các nội dung của giải nữ và giải nam cùng thời điểm.

Như vậy, Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) trở thành nơi tổ chức vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia trong 3 năm liên tiếp gồm 2025, 2026 và 2027.

Việc chọn Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tổ chức vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2027 được bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tính toán kỹ lưỡng trước sức hút đối với người hâm mộ, đồng thời Nhà thi đấu có cơ sở vật chất tốt.

Dự kiến, các đội dự vòng 1 sẽ thi đấu 7 trận tại vòng bảng, từ đó xác định thứ hạng cụ thể để tranh vé góp mặt tại Cúp Hùng Vương 2027.

Trong 2 năm 2025 và 2026, người hâm mộ Đông Anh (Hà Nội) và các khu vực lân cận luôn phủ kín các khán đài khi vòng 1 Giải bóng chuyền quốc gia diễn ra tại đây.

Kết thúc Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, 2 đội nữ Hưng Yên, nam Hà Nội đã xuống hạng. Tạm thời, giải bóng chuyền quốc gia 2027 có 7 đội nam (Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, TPHCM, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa) và 7 đội nữ (Binh chủng Thông tin, Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương) sẽ góp mặt.

Giải đấu còn xác định thêm 1 đội nam, 1 đội nữ vô địch tại Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026.

Năm 2026, đội nam Biên Phòng MB và nữ Binh chủng Thông tin lên ngôi vô địch quốc gia. Theo kế hoạch, bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang xây dựng thể thức thi đấu giải quốc gia năm 2027 trước khi ban hành Điều lệ chính thức.

MINH CHIẾN